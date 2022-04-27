"Медуза": в мае могут пройти референдумы в "ДНР", "ЛНР" и Херсоне

В середине мая на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а также в Херсонской области, большая часть которой сейчас оккупирована российскими войсками, российские власти могут провести референдумы об их дальнейшей судьбе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на 3 источника, близких к Администрации президента России.

В Донбассе на референдумы могут вынести вопрос о присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР", независимость которых была признана Москвой в феврале, к России. При этом на данный момент часть территорий Донецкой и Луганской областей с рядом крупных городов, таких как Славянск, Краматорск или Лисичанск, остаётся под контролем Украины.

В Херсонской области на референдум могут вынести вопрос о создании независимой от Украины "Херсонской народной республики". По данным источников, голосование может пройти 14 и 15 мая - почти в восьмую годовщину референдумов о независимости "ДНР" и "ЛНР", которые, по оценкам украинских властей, были фарсом.

По данным источников "Медузы", даты голосования могут перенести, если российские войска будут терпеть неудачи на фронте.

Ранее руководители сепаратистов заявляли, что поддерживают референдумы о присоединении "ДНР" и "ЛНР" к России, но после окончания войны.

Издание РБК ранее сообщило, что курировать подконтрольные сепаратистам территории теперь булет глава внутриполитического блока Кремля, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Утверждается, что недавно он приезжал в Донецк.

Путём референдума в 2014 году к России были присоединены Крым и Севастополь. Украина и подавляющее большинство стран мира не признали проведение этого референдума законным - голосование было проведено в отсутствие независимых наблюдателей, вопреки украинскому законодательству и после того, как Крым взяли под контроль российские военные.

Представители российских властей после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину неоднократно говорили о том, что у России нет цели её оккупировать, но при этом высказывались за то, чтобы "народы Украины" "решали свою судьбу" - в этом можно усмотреть намёк на возможность организации референдумов. Некоторые высокопоставленные чиновники прямо говорят о распаде Украины на несколько государств как возможном результате войны.

В Херсоне в среду более 100 человек с флагами Украины вышли на митинг против возможного проведения референдума.