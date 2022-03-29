Шойгу: "Теперь можно сосредоточиться на "освобождении Донбасса"

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что основные задачи первого этапа российской "специальной военной операции" в Украине - так российские власти называют начатое 24 февраля вооружённое вторжение в эту страну - "в целом" выполнены.
Теперь, по словам Шойгу, российские военные могут сосредоточиться на, как он выразился, освобождении Донбасса. Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет вестись до достижения всех целей.
По словам министра, Россия за 33 дня боёв завоевала господство в воздухе, уничтожив большинство украинских самолётов и множество средств ПВО.
Шойгу также коснулся темы весеннего призыва в армию, отметив, что призывников не будут отправлять в "горячие точки". По его словам, призвано будет даже меньше новобранцев, чем в прошлом году.
О российских потерях в ходе войны в Украине Шойгу не говорил.
На прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о его возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране.
- Целями российской операции изначально назывались так называемая демилитаризация и денацификация Украины, а также признание ею российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сейчас ведутся переговоры между Россией и Украиной о возможных условиях мира. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники пишет, что российские требования постепенно смягчаются, речь например уже не идёт о "денацификации". Украина, в свою очередь, не намерена отказываться от территорий. Сейчас главное обсуждение идёт по вопросу о нейтральном статусе Украины.
- В первые дни боевых действий российским войскам удалось приблизиться к Киеву и Харькову, взять под контроль Херсон и часть территорий на юге Украины. Однако в последние три недели российские войска практически не продвигаются вперёд.
- За месяц боёв российским войскам и поддерживаемым ими сепаратистам удалось взять под контроль часть ранее подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, однако ряд крупных городов по-прежнему под контролем Украины - в том числе Славянск, Краматорск, Лисичанск и другие. Идут бои в Мариуполе.
- Пентагон по-прежнему не может подтвердить, что у России абсолютное господство в воздухе в Украине. Украинская ПВО всё ещё представляет угрозу для российских самолётов и вертолётов.
- Российские власти вынуждены были признать, что в операции в Украине участвовали и призывники - и даже попадали в плен. Сейчас, как утверждается, все они выведены с территории Украины, проверить это утверждение нельзя - украинская сторона продолжает утверждать, что берёт в плен российских военных моложе 20 лет, которые могут быть призывниками.
- По официальным российским данным, в ходе "спецоперации" погибли около 1300 военнослужащих РФ. Украина называет на порядок большие цифры. Независимо проверить эти данные не представляется возможным.
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