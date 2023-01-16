Медведчук: в войне виноват Запад, Украине лучше быть "ещё одной Россией"

Близкий к Владимиру Путину пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, сейчас находящийся в России и на днях лишённый гражданства Украины и мандата депутата Верховной рады, впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину выступил с политическим заявлением.

От имени Медведчука опубликована статья в российской прокремлёвской газете "Известия". В ней бывший лидер ныне запрещённой в Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" обвиняет в развязывании войны в Украине запад и украинские власти и фактически встаёт на сторону России в конфликте. Свою позицию он при этом называет борьбой за мир и гражданский диалог.

Большая часть статьи посвящена историческому экскурсу, в котором Медведчук повторяет главные тезисы Кремля о Холодной войне, о том, что Запад якобы не учитывал интересы России и о том, что "большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят". По мнению Медведчука, после обретения Украиной независимости "внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как ещё одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией". При этом, по мнению Медведчука, это деление искусственно, и на самом деле Украина "связана с Россией культурно и ментально", а также ближе к ней, чем Англия к Шотландии. Однако, по мнению Медведчука, некие западные силы воздействовали на сознание украинцев, настроив их против русских "под видом демократических реформ".

Медведчук фактически оправдывает российское вторжение в Украину, утверждая, что "Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство", а также высказывает мнение, что продолжение поддержки Киева со стороны Запада может привести к ядерной войне. Альтернативой ей он называет "политику разрядки", для которой "нужно политически признать, что у России есть интересы". Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает "партией мира" и выдвигаеет тезис о необходимости "создать политическое движение" из тех, кто "не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".

О самих боевых действиях при этом Медведчук упоминает только косвенно, не пишет он и об объявленной Россией аннексии территорий, и о гибели множества мирных жителей Украины, никак не осуждая действия Москвы.

Реакции Кремля на статью пока не было.