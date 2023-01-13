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Верховная Рада Украины лишила мандатов Медведчука и его сторонников

Верховная Рада Украины, Киев

Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия политика Виктора Медведчука и ещё четырёх депутатов - Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксёнова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Андрей Аксёнов вышел из состава Рады добровольно, мандаты остальных были аннулированы из-за лишения их украинского гражданства: в Украине они подозреваются в государственной измене.

Пророссийский политик Виктор Медведчук, которого называют кумом президента России Владимира Путина, ранее возглавлял партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", деятельность которой в Украине была запрещена в июне 2022 года. Сам Медведчук был арестован Службой безопасности Украины по обвинению в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. В сентябре 2022 года Медведчука выдали России в обмен на военнопленных служащих украинского полка "Азов", захваченных в ходе боевых действий в Мариуполе (российская сторона не подтверждала и не опровергала эту информацию).

Тарас Козак, бывший член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, являлся владельцем нескольких украинских телеканалов - в частности, "News One", "ZIK" и "112 Украина". В 2021-м году их вещание было остановлено, а против политика было возбуждено уголовное дело о госизмене: СБУ заявила, что компании Козака финансируют российские провластные структуры.

Такие же дела были возбуждены в отношении Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Согласно материалам следствия, Кузьмин накануне полномасштабного российского вооружённого вторжения на украинскую территорию размещал в СМИ "пропагандистские материалы против Украины". Деркача, в свою очередь, обвинили в работе на ФСБ России: по версии СБУ, он входил в агентурную сеть. В декабре прошлого года политик также попал под санкции США за вмешательство в президентские выборы. Американские спецслужбы тоже считают Деркача агентом ФСБ.

После начала войны и Козак, и Кузьмин, и Деркач покинули Украину, их местонахождение на данный момент неизвестно. 11 января указом президента Украины Владимира Зеленского Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач были лишены украинского гражданства. В Раде все они, кроме Андрея Деркача, представляли партию "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Деркач избирался от пророссийской "Партии регионов".

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