Медведев: "О безъядерном статусе Балтики речь идти не сможет"

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет". Об этом написал в четверг в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российские представители ранее негативно оценивали возможности вступления двух стран в НАТО, однако Медведев впервые заявил о конкретных шагах со стороны Москвы.
По его словам, "у России станет больше официально зарегистрированных противников", и поэтому ей придётся "серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". В этом контексте Медведев упоминает и ядерное оружие. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась" - пишет он.
При этом, по словам Медведева, у России нет со Швецией и Финляндией территориальных споров, как с Украиной, поэтому к вступлению этих стран в НАТО Россия отнесётся иначе, чем к гипотетическому вступлению Украины, которое было объявлено Москвой одной из причин вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля.
В Швеции и Финляндии сейчас активно обсуждается вопрос о присоединении к НАТО. Общественное мнение этих нейтральных стран резко изменилось после начала войны в Украине - большинство теперь выступает за вступление в НАТО. Решения пока не приняты, но ожидается, что заявки Швеция и Финляндия могут подать уже нынешним летом.
- По итогам Второй мировой войны СССР присоединил часть финских территорий, ранее завоёванных им во время войны 1939-1940 годов. Финляндия согласилась с потерей этих территорий в Парижском мирном договоре 1947 года и не имеет планов как-то ставить этот договор под сомнение.
- С присоединением Финляндии к НАТО сухопутная граница между Россией и странами НАТО удлинится более чем на тысячу километров.
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