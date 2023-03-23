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Медведев "взбодрит" глав оборонных заводов телеграммами Сталина

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев считает, что директорам современных российских оборонно-промышленных предприятий надо зачитать военные телеграммы советского диктатора Иосифа Сталина. "Чтобы взбодрить", - заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя "ВКонтакте". Видеозапись с ответом опубликована в телеграм-канале Медведева.

При этом он отверг сообщения о дефиците вооружения в российской армии, регулярно появляющиеся в западных аналитических отчётах. "Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры — закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали (по довоенным оценкам Россия производила около 150 танков в год — РС). Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам,— вот вам и ответ",— сказал Медведев. Он также сообщил, что в России запускаются новые производства оружия, так "как это стало необходимым".

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину были введены международные санкции, которые лишили российский ВПК возможности производить и обслуживать "критически важное" вооружение. Речь идёт не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолётов и другой техники.

По данным из рассекреченного доклада Белого дома, ещё в мае прошлого года Россия начала испытывать нехватку техники и вооружений. Кроме того, с начала войны российская армия потеряла тысячи единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем производятся.

Чтобы восполнить нехватку техники в зону боёв в Украину перебрасываются советские танки, разработка которых началась ещё в период Второй мировой войны.

Это, по мнению группы расследователей Conflict Intelligence Team, которая опубликовала фотографии железнодорожного состава с советскими танками, свидетельствует о серьезных проблемах по обеспечению вооруженных сил России военной техникой.

На платформах состава, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России, снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия России использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.

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