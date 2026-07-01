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"Экономить каждую копейку"

Коллаж: Валентина Матвиенко и Герман Греф
Коллаж: Валентина Матвиенко и Герман Греф

Греф и Матвиенко беспокоятся за российскую экономику

Глава Сбера Герман Греф переживает из-за войны. Об этом он заявил в комментарии РБК. "Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий", – пост с такими словами сначала появился в телеграм-канале издания, затем пропал, но спустя некоторое время его восстановили.

Это заявление сделано на фоне разгорающегося в России топливного кризиса. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает всех "не драматизировать" ситуацию с бензином, ведь Владимир Путин провёл совещание по этому вопросу, а значит, он им занимается. Однако в том же выступлении Матвиенко призвала бизнес экономить "каждую копейку".

О ситуации в экономике и том, что беспокоит россиян и путинскую элиту, говорим сегодня с экономистом и преподавателем Игорем Липсицем.

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