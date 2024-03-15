"Мемориал": 71-летнему Орлову в СИЗО предложили отправиться на войну

Сопредседателю правозащитного центра "Мемориал" Олегу Орлову, недавно осуждённому к реальному сроку лишения свободы по статье о так называемой дискредитации армии за антивоенную публикацию, в московском СИЗОпредложили подписать согласие на участие в так называемой специальной военной операции. Так российские власти называют войну в Украине.

Как сообщает "Мемориал", 11 марта Орлов был переведён в московское СИЗО-5 "Водник". Там ему, как и другим арестантам, предложили подписать согласие на участие в войне.

"Олег Петрович со смехом уточнил, не смущает ли их его возраст — в этом году ему исполняется 71 год. Ему ответили, что ничего не смущает". - сообщает "Мемориал", уточняя, что Орлов не согласился с предложением.

Предельный возраст пребывания в армии по контракту для тех, у кого звание ниже генерала, составляет 65 лет. Неясно, на каком основании Орлову предлагали участвовать в "СВО".

Комментариев ФСИН относительно этой ситуации не было. Ранее неоднократно сообщалось о том, что в местах лишения свободы заключённым. Заключённые ранее получали помилование президентскими указами, недавно Госдума приняла закон о том, что их будут в случае вербовки освобождать условно-досрочно. Также ранее был принят закон об освобождении от уголовной ответственности в случае заключения контракта с Минобороны.

Дело о повторной дискредитации армии против Олега Орлова было возбуждено весной 2023 года. Осенью его приговорили к штрафу. Однако прокуратура обжаловала приговор, и дело отправили на новое рассмотрение. 27 февраля 2024 года суд приговорил Орлова - одного из самых известных российских правозащитников, сооснователя общества "Мемориал" - к 2,5 годам колонии общего режима. Вину он не признал и назвал сам процесс неправосудным, однако выступил с последним словом, в котором вновь резко осудил российское вторжение в Украину.