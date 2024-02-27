Суд приговорил правозащитника Олега Орлова к 2,5 годам колонии

Суд в Москве приговорил правозащитника и сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова к двум с половиной годам колонии по обвинению в "повторной дискредитации армии", передаёт корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Поводом для дела стала антивоенная статья Орлова "Им хотелось фашизма. Они его получили". 70-летний правозащитник был взять под стражу сразу после вынесения приговора, его вывели из зала в наручниках. "Приговор показал, что моя статья точна и верна", — цитирует Орлова "Сота".

Вчера, в последнем слове Орлов предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности", но подчеркнул, что "ни в чём не раскаивается".

Этот приговор стал самым жестоким за все время существования статьи о дискредитации, отмечает издание "Агентство". До Орлова самый суровый приговор по статье получил Алексей Москалёв, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок.

Головинский районный суд рассматривал дело правозащитника повторно. Осенью прошлого года его признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, которая тогда требовала трёх лет лишения свободы, обжаловала решение.

Обвинение настаивало на наличии отягчающего обстоятельства — "мотива идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на повторное расследование. Повторный процесс начался 16 февраля.

Орлов свою вину отверг. Он также заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания и выступит только с последним словом. "Новая газета" отмечала, что Орлов запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений, что власти их могут признать иностранными агентами. Самого Орлова Минюст признал иноагентом 2 февраля.

Статья о дискредитации российской армии появилась в Административном и Уголовном кодексах вскоре после начала войны России против Украины. Дискредитацией суды признают любые антивоенные высказывания или высказывания о войне, не совпадающие с официальной точкой зрения российских властей.

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