"Мемориал" не смог возложить цветы на Левашовском кладбище

Активисты "Мемориала", а также представители консульств Польши и других стран и члены конгресса поляков Санкт-Петербурга не смогли в воскресенье отнести цветы на Левашовское мемориальное кладбище, откуда несколько недель назад исчез памятник расстрелянным в Левашовской пустоши под Ленинградом полякам.

Как сообщил "Мемориал", возложение цветов участники акции хотели приурочить к годовщине так называемой польской операции НКВД, в 1937-38 годах в её рамках были арестованы около 140 тысяч человек, главным образом живших в СССР поляков, из них 110 тысяч были расстреляны.

"Когда коллеги приехали на кладбище, оказалось что с 19 по 23 августа санитарный день для инвентаризации деревьев, представляющих угрозу", - сообщил "Мемориал". Кроме того, у входа на кладбище активистов встретили представители так называемой "Волонтёрской роты" - прокремлёвского движения, которое, в том числе, занимается травлей "Мемориала" - с антипольскими плакатами.