С Левашовского мемориала исчез памятник репрессированным полякам

На Левашовском мемориальном кладбище в Ленинградской области исчез памятный знак, посвящённый репрессированным полякам. Левашовская пустошь в 1930-х - 1950-х годах была расстрельным полигоном НКВД, там захоронены около 45 тысяч жертв сталинских репрессий разных национальностей. Об исчезновении памятного знака расстрелянным полякам сообщили петербургские журналисты.

Журналистка Галина Артёменко сослалась на сообщение руководителя центра "Возвращённые имена", историка Анатолия Разумова. Разумов прислал ей фотографии мемориала, с которого пропал крест в память поляков. Он уточнил, что администрация мемориала в Левашово не знает, что случилось с памятным знаком.

Слова Артёменко подтвердила и другая петербургская журналистка Наталья Шкуренок.

Это не первый случай исчезновения памятных знаков, посвящённых гражданам Польши и этническим полякам, подвергшимся репрессиям в СССР. В ноябре прошлого года в Томской области из мемориального комплекса жертвам политического террора и погибшим в годы Великой Отечественной войны пропали сразу семь табличек со списками репрессированных и депортированных поляков. В этом июне в Якутске с монумента памяти поляков, жертв ссылок XVIII–XIX веков и массовых репрессий XX века также исчезли таблички с именами погибших.