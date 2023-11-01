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"Мемориал" признал адвокатов Навального политзаключенными

Адвокат Вадим Кобзев на заседании суда по избранию меры пресечения, 13 октября 2023 года
Адвокат Вадим Кобзев на заседании суда по избранию меры пресечения, 13 октября 2023 года

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал арестованных адвокатов политика Алексея Навального политзаключенными.

Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" – таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией.

"Мы требуем немедленного освобождения Кобзева, Липцера и Сергунина, а также прекращения незаконного преследования адвокатов в России", – говорится в публикации проекта.

13 октября адвокаты политика были задержаны, после чего суд отправил их в СИЗО на два месяца. Заседания прошли в закрытом режиме, так как процессы "касались экстремистского сообщества" и разглашение могло угрожать "безопасности участников процесса".

Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов – следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

"Очевидно, что цель преследования – запугать адвокатское сообщество и сделать так, чтобы Алексей Навальный и другие обвиняемые и осужденные по политическим делам остались без квалифицированной правовой помощи", – говорится в сообщении "Мемориала".

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