"Мемориал" признал адвокатов Навального политзаключенными

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал арестованных адвокатов политика Алексея Навального политзаключенными.

Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" – таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией.

"Мы требуем немедленного освобождения Кобзева, Липцера и Сергунина, а также прекращения незаконного преследования адвокатов в России", – говорится в публикации проекта.

13 октября адвокаты политика были задержаны, после чего суд отправил их в СИЗО на два месяца. Заседания прошли в закрытом режиме, так как процессы "касались экстремистского сообщества" и разглашение могло угрожать "безопасности участников процесса".

Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов – следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

"Очевидно, что цель преследования – запугать адвокатское сообщество и сделать так, чтобы Алексей Навальный и другие обвиняемые и осужденные по политическим делам остались без квалифицированной правовой помощи", – говорится в сообщении "Мемориала".