"Мемориал" признал политолога из Петербурга политзаключённым

Правозащитний проект "Поддержка политзэков. Мемориал" признал петербургского политолога и члена политсовета движения "Солидарность" Евгения Бестужева политзаключенным.



В конце октября в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию из-за постов в социальной сети "ВКонтакте" о войне в Украине. Бестужев был задержан 25 октября на своей съемной квартире в Санкт-Петербурге, там провели обыск и изъяли его компьютер. Суд заключил политолога под стражу до 15 декабря.

Команда "Поддержка политзэков. Мемориал" считает, что преследование Бестужева обусловлено исключительно его антивоенной позицией.