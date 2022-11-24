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"Мемориал" признал политолога из Петербурга политзаключённым

Правозащитний проект "Поддержка политзэков. Мемориал" признал петербургского политолога и члена политсовета движения "Солидарность" Евгения Бестужева политзаключенным.

В конце октября в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию из-за постов в социальной сети "ВКонтакте" о войне в Украине. Бестужев был задержан 25 октября на своей съемной квартире в Санкт-Петербурге, там провели обыск и изъяли его компьютер. Суд заключил политолога под стражу до 15 декабря.

Команда "Поддержка политзэков. Мемориал" считает, что преследование Бестужева обусловлено исключительно его антивоенной позицией.

  • 4 марта после военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на "дискредитацию использования Вооруженных сил" гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к митингам россиянам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
  • Поправки также подразумевают уголовную ответственность за "распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности". Обвиняемым по таким статьям грозит до 15 лет лишения свободы. В России уже завели несколько десятков уголовных дел по этой статье.

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