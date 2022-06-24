"Мемориал" признал журналиста Афанасьева политзаключенным

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал журналиста из Хакасии Михаила Афанасьева политзаключённым. Его арестовали по уголовной статье о распространении "фейков" про российскую армию из-за текста о бойцах ОМОН, отказавшихся от участия в войне с Украиной.

"Его преследование нарушает право на свободу слова и нацелено на запугивание всех российских журналистов, представляющих альтернативную точку зрения на события в Украине", - говорится в заявлении проекта.

Афанасьев - главный редактор издания "Новый фокус". Его задержали 13 апреля и арестовали на следующий день. По возбужденному делу журналисту грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, Афанасьев в том числе распространял "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале марта Госдума одобрила изменения в Уголовный кодекс. Согласно поправкам, за распространение фейков о российской армии, призывы к санкциям и дискредитацию военных грозит до 15 лет тюрьмы.