В Абакане арестовали главреда журнала "Новый фокус" Михаила Афанасьева

В Абакане арестован главный редактор журнала "Новый фокус" Михаил Афанасьев — по делу о распространении "ложной информации" о действиях армии России. Об этом сообщает телеграм-канал "Сетевые свободы" со ссылкой на адвоката.

По версии следствия, журналист среди прочего опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

Ранее у Афанасьева прошли обыски. У него изъяли компьютеры, средства связи и носители информации. Правозащитники связывают предследование и задержание Афанасьева с недавней публикацией об отказе бойцов ОМОНа из Хакасии ехать на войну с Украиной. Она вышла 4 апреля.

Михаил Афанасьев является двукратным обладателем премии Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" и первым иностранным лауреатом премии Клуба публицистов Швеции.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале марта Госдума одобрила изменения в Уголовный кодекс. Согласно поправкам, за распространение фейков о российской армии, призывы к санкциям и дискредитацию военных грозит до 15 лет тюрьмы.

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