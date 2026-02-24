"Мемориал": власти РФ возбудили более 4000 политических дел

В России и на оккупированных российской армией территориях Украины по меньшей мере 4029 человек стали подозреваемыми или обвиняемыми по политически мотивированным уголовным делам, связанным с войной, подсчитал проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

По данным правозащитников, 1614 человек – это граждане России, 1277 – граждане Украины, 121 человек имеет двойное гражданство (гражданства России и Украины), 47 – граждане других стран, сообщает "Настоящее Время".

Из 1277 украинцев – 551 гражданский и 726 военнослужащих. С 2022 года по меньшей мере 39 украинцев были приговорены к пожизненному заключению, отмечает "Мемориал".

В настоящее время по этим делам 3059 человек лишены свободы. Российские суды не вынесли ни одного оправдательного приговора по таким делам.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях в интервью белорусскому изданию "Зеркало" заявил, что в тюрьмах России находятся около 7 тысяч граждан Украины. "И они [в России] более жестоко относятся к украинцам, чем к политическим заключённым, которые являются гражданами других государств", – отметил он.

5 февраля Украина и Россия обменялись пленными по формуле "157 на 157". Зеленский сообщил, что были освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Самому молодому освобождённому украинцу 23 года: в плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд приговорил его к пожизненному заключению.