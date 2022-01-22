Меньшинства под ударом. Стефания Кулаева – о влиянии кризиса

Происходящее в Казахстане ставит под удар не только активистов протестных движений, независимых журналистов и правозащитников. Разумеется, их положение вызывает тревогу и находится в центре внимания международных организаций и СМИ. Не так громко звучат голоса тех, кто озабочен положением этнических меньшинств в Центральной Азии. Именно они особенно уязвимы, поскольку могут оказаться заложниками непростой политической ситуации. Ведь и раньше национальные меньшинства порой пытались винить во всех бедах. Теперь же, когда на защиту властей Казахстана были призваны военные из стран ОДКБ, а высокопоставленные политики заговорили о намерениях и дальше "вместе бороться с угрозами", риски для некоторых этнических групп значительно возросли.

Об этом с тревогой пишет эксперт из Таджикистана Парвиз Мулладжанов: "Ввод войск ОДКБ в Казахстан является прецедентом, на основании которого странам-участницам будет гораздо легче принимать подобного рода решения. Соответственно, в будущем те же Токаев, Лукашенко или другие их коллеги могут воспользоваться данным прецедентом для разрешения не только внешних, но и внутриполитических вызовов. Достаточно будет связать выступающие против них оппозиционные группы с какими-либо внешними факторами или угрозами – например, со стороны радикальных исламистов".

Эксперт справедливо пишет о чрезвычайно напряжённой ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где с ноября прошлого года отключены интернет и мобильная связь, где прошли массовые протесты, были жертвы среди участников демонстраций, по которым открыли огонь полицейские. Памирцы ждут расследования событий конца 2021 года и опасаются новых силовых операций. Очень многие жители области в последние годы стали трудовыми мигрантами, живут в России и других странах, и отсутствие связи с оставшимися на родине членами семей для них настоящая трагедия.

На виртуальной встрече представителей стран ОДКБ по поводу Казахстана звучали предложения заняться и Таджикистаном, первым заговорил об этом Александр Лукашенко: "Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой, и нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном… Необходимо своевременно вскрывать силы, которые... способны переходить красную черту, а также жёстко пресекать их деструктивную деятельность". Президент Таджикистана поддержал: "Обстановка на таджикско-афганской границе усложняется каждый день... Поэтому нам надо создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана". Неудивительно, что живущие на границе Таджикистана и Афганистана памирцы обеспокоены разговорами о планах "жёстко пресекать" протесты.

Правозащитники обеспокоены и влиянием казахстанского кризиса на приграничные районы Узбекистана. Сообщается о задержаниях в Каракалпакстане: "В Нукусе были задержаны 10 мужчин и две женщины, подозреваемые в "экстремизме", связанном с выражением солидарности с народом Казахстана. Власти Узбекистана опасаются, что события в Казахстане, куда многие каракалпаки выезжают на заработки и где имеется большая диаспора, могут повлиять на внутреннюю стабильность". В 2021 году каракалпакские активисты выступали с требованиями по защите своих культурных и социально-экономических прав, что вызывало жесткую реакцию властей, да и российские СМИ освещали проблему своеобразно: "Скорее всего, идея формирования "национально-освободительного" движения подкинута извне с целью расшатать эту успешную, по сравнению с многими другими на постсоветском пространстве, республику… Создать ещё одну "горячую точку" на территории бывшего Союза вполне реально: старые мины плюс бикфордов шнур".

Откроет ли казахстанский кризис новые возможности в решении старых проблем или создаст дополнительные угрозы?

Автор "Росбалта" Ирина Джорбенадзе не объясняет, откуда у неё возникло подозрение, что идея "подкинута извне", кто именно ставит цель "расшатать". Вся эта неопределенная риторика, намёки на "старые мины" (следует понимать под этим дискриминацию каракалпаков в Узбекистане?) похожа на новейшие высказывания политиков о таинственных "спящих ячейках" и "внешних угрозах". Каракалпакские активисты давно жалуются на притеснения в собственной "суверенной республике" (таков статус Каракалпакстана согласно Конституции Узбекистана), говорят о том, что местные земли выделяются фермерам, переезжающим из других областей Узбекистана, что "земля и работа дается по этническим характеристикам", из-за чего каракалпаки не только не могут найти работу, но и получить разрешение на открытие бизнеса. Тесная связь многих каракалпакских семей с Казахстаном может дать властям Узбекистана повод для нового витка репрессий.

В самом Казахстане некоторые меньшинства уже испытали не просто дискриминацию, но пережили настоящие погромы. Мы не раз писали о событиях в Кордайском районе, где февральской ночью 2020 года погромщики поджигали дома дунган, нападали на мирных людей, громили и убивали. Недавние события в Казахстане заставили представителей дунганской общины вспомнить о собственной беде: "Если эти тысячи преступников, а также их покровители и организаторы дунганских погромов, были наказаны, то может быть, была бы предотвращена и январская трагедия в Казахстане". Как считают многие местные жители, в 2020 году в дунганских сёлах "очень влиятельные силы организовали и направили массовые беспорядки в управляемое русло". Адвокаты пострадавших считают, что эти оставшиеся в тени силы повлияли на судебные разбирательства возбуждённых после погромов уголовных дел: "Повлияли, вероятно, и на суды… незаконно обвинив лиц дунганской национальности, которые героически обороняли от нападавших свои семьи и имущество, фактически выполняя работу сотрудников органов внутренних дел". Отсюда и требования пересмотра судебных приговоров в отношении лиц дунганской национальности.



Как будут развиваться события в Казахстане и в других странах Центральной Азии? Откроет ли казахстанский кризис новые возможности в решении старых проблем, как надеются дунгане и их защитники? Создаст ли дополнительные угрозы, как опасаются памирцы и каракалпаки? В любом случае важно не забывать об этнических меньшинствах, о тех, кому труднее всех бывает защитить свои права.



Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"



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