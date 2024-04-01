Мэр Харькова: в городе уничтожена критическая инфраструктура

Российские военные уничтожили практически всю критическую инфраструктуру в Харькове. Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр города Игорь Терехов.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", - сказал в частности мэр.

По словам Терехова, на восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится, по оценкам, не менее 10 миллиардов долларов.

Российские военные наносят удары по Харькову, находящемуся в нескольких десятках километров от границы, практически ежедневно. В марте сообщалось об ударах по крупнейших энергетическим объектам в Харькове и области - ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭС. Они, по сообщениям, получили масштабные повреждения. Электричество в Харькове сейчас подаётся по графикам.

В последние дни сообщалось также о том, что российские военные начали сбрасывать на город корректируемые авиабомбы - впервые с 2022 года.

По словам мэра, в городе, несмотря на обстрелы и угрозу блэкаута, остаются около 1,3 миллиона жителей, на несколько сот тысяч меньше, чем до войны. Ни власти, ни военные пока не видят необходимости эвакуации из Харькова. По словам Терехова, слухи об эвакуации распускает российская сторона, "чтобы запугать и заставить нервничать горожан". Мэр заверил, что "паники в городе нет".

Российские войска пытались взять Харьков в первые дни широкомасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года. Впоследствии линия фронта стабилизировалась, а в сентябре 2022 года российские войска отступили за линию государственной границы. Обстрелы Харькова продолжаются. В последнее время ряд как прокремлёвских, так и независимых изданий писал о том, что российские военные могут готовить новое наступление на Харьков.