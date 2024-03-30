В Харьковской области полностью разрушена Змиёвская ТЭС

В Харьковской области в результате российской атаки 22 марта полностью разрушена Змиёвская ТЭС. Об этом сообщается на сайте "Центрэнерго".

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного", говорится в заявлении. Сейчас на предприятии разбирают завалы, к большей части оборудования нет доступа. Более точную оценку масштаба повреждений, суммы на восстановление электростанции и времени её ремонта дать пока не могут.

Накануне ТЭС посетил министр энергетики Украины Герман Галущенко, который пообещал "помогать максимально". Российскую атаку на украинскую энергетику 22 марта он называл "самой масштабной за последнее время".

В ночь на 22 марта российская армия ударила по электростанциям, сетевым узлам и трансформаторам Украины. По сведениям украинской стороны, в атаке были задействованы около 90 ракет и более 60 беспилотников типа "Шахед" – сбито было "больше половины".

В результате ударов погибли шесть человек, серьёзные повреждения получила ДнепроГЭС в Запорожье. Её работа была остановлена. Харьковские власти тогда сообщали, что в городе разрушены все ТЭЦ и трансформаторные подстанции – харьковчане остались без света.

Минобороны России об атаке 22 марта сообщало, что российская армия нанесла "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" в числе прочего по объектам энергетики. Ведомство утверждало, что "все цели удара достигнуты".