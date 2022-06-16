Мэр лично принёс журналисту повестку на военные сборы

Глава Дальнегорска Приморского края Александр Теребилов и начальник городского военкомата попытались лично вызвать журналиста Даниила Куликова на военные сборы. Накануне Куликов опубликовал видео, где мэру не сразу удаётся произнести слово "денацификация". Об этом сообщает сам Куликов.

Мэр Теребилов вместе с начальником городского военкомата пришли в редакцию местного телеканала, чтобы вручить главному редактору Куликову повестку на военные сборы. Сотрудники редакции сообщили мэру, что Куликов находится в отпуске. Однако Теребилова такой ответ видимо не устроил, пишет Куликов: мэр включил камеру на телефоне и сам осмотрел все кабинеты. "Благодарю за оказанную честь быть удостоенным внимания первого лица города", — написал Куликов.

Днём ранее Куликов опубликовал в телеграм-канале видеоролик, на котором мэр Теребилов не сразу выговаривает слово "денацификация". Глава города пытался его произнести, выступая перед жителями Дальнегорска в День России.