FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины

Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.

Украина и ее западные союзники по-прежнему скептически относятся к намерениям российского президента Владимира Путина - они опасаются, что он может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.

В рамках соглашения, которое рассматривают стороны, Украина должна отказаться от разработки ядерного оружия, размещения на своей территории иностранных военных баз и от стремления вступить в НАТО. Взамен Украина получит гарантии безопасности, которые должны будут ратифицировать 11 стран: Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль. Арахамия называет эти гарантии "близкими к 5-й статье НАТО", согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.