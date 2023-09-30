Мэр Печоры, собиравшийся на фронт в Украину, задержан по делу о взятке

В Коми по подозрению в коррупции задержан мэр Печоры Валерий Серов, который собирался отправиться на войну в Украину.

Как сообщил в субботу Следственный комитет, против Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева возбуждено уголовное дело. Чиновников подозревают "в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По данным следствия, взятка была получена от индивидуального предпринимателя, которому в обмен обещали муниципальные контракты.

Следственный комитет отмечает, что Канищев уже содержится под стражей по уголовному делу о умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. В отношении Серова в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 сентября стало известно, что Валерий Серов заключил полугодовой контракт с Министерством обороны и с 1 октября взял отпуск, чтобы отправиться на фронт. Совет Печорского района согласовал ему неоплачиваемый отпуск с сохранением поста главы муниципалитета. Против возражали депутаты от КПРФ. Они считают, что таким образом мэр хотел избежать уголовной ответственности по коррупционным делам, касающимся муниципальных контрактов.

В январе Валерий Серов вызвал резонанс тем, что оскорбил журналистов газеты "Известия". Он назвал их "проститутками", когда они приехали в Печору снимать сюжет про авариный дом. Власти Коми тогда отказались увольнять и наказывать чиновника.