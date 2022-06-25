Мэр: Северодонецк почти полностью оставлен украинской армией

Украинские военные почти полностью покинули город Северодонецк в Луганской области, за который в последние недели велись бои. Об этом в субботу сообщил мэр города Александр Стрюк.

О том, что украинские военные получили приказ отойти на более прочные позиции, ранее сообщал глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. При этом Минобороны Украины официально это не подтверждало и не опровергало. Заместитель министра обороны Анна Маляр в субботу раскритиковала тех, кто публично сообщал о ходе операции в Северодонецке, отметив, что официальная информация может исходить только от военных.

Российское Минобороны пока не заявляло, что город взят. Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу написал, что под контроль российских войск перешли промзона и аэродром Северодонецка. Он, а также сепаратисты "ЛНР", заявляют, что с завода "Азот" эвакуированы находившиеся там мирные жители. Независимого подтверждения этой информации нет.

В субботу сообщается о боях на подступах к Лисичанску - это последний город в Луганской области под контролем Украины. Накануне Минобороны России сообщило, что город блокирован с юга. Украинская сторона подтверждает продвижение российских войск к городу, однако утверждает, что они были остановлены. Город не окружён.

За время боёв в Северодонецке и Лисичанске разрушено множество жилых домов. Пока нет даже предварительных оценок жертв среди мирных жителей.