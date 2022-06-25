Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мэр: Северодонецк почти полностью оставлен украинской армией

Украинские военные в промзоне Северодонецка

Украинские военные почти полностью покинули город Северодонецк в Луганской области, за который в последние недели велись бои. Об этом в субботу сообщил мэр города Александр Стрюк.

О том, что украинские военные получили приказ отойти на более прочные позиции, ранее сообщал глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. При этом Минобороны Украины официально это не подтверждало и не опровергало. Заместитель министра обороны Анна Маляр в субботу раскритиковала тех, кто публично сообщал о ходе операции в Северодонецке, отметив, что официальная информация может исходить только от военных.

Российское Минобороны пока не заявляло, что город взят. Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу написал, что под контроль российских войск перешли промзона и аэродром Северодонецка. Он, а также сепаратисты "ЛНР", заявляют, что с завода "Азот" эвакуированы находившиеся там мирные жители. Независимого подтверждения этой информации нет.

В субботу сообщается о боях на подступах к Лисичанску - это последний город в Луганской области под контролем Украины. Накануне Минобороны России сообщило, что город блокирован с юга. Украинская сторона подтверждает продвижение российских войск к городу, однако утверждает, что они были остановлены. Город не окружён.

За время боёв в Северодонецке и Лисичанске разрушено множество жилых домов. Пока нет даже предварительных оценок жертв среди мирных жителей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG