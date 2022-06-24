В районе Лисичанска сохраняется угроза окружения украинских частей

Минобороны России заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области.
Украинские военные не подтвердили эти данные, но в ранее в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там также есть угроза окружения украинских частей.
По заявлению Минобороны РФ, в ходе российского наступления Лисичанск блокирован с юга. В Москве при этом отмечают, что в указанном районе действует российская группировка "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина. А в так называемом "Горском котле" украинским войскам нанесла поражение южная группировка российских войск под командованием Сергея Суровикина. Ранее российское руководство имена командущих своими силами не называло.
Обе стороны говорят об обстрелах и активных боевых столкновениях в районе Бахмута, на Славянском и Краматорском направлениях.
В свою очередь, украинское командование сообщает о продвижении своих войск на некоторых участках фронта на юге страны. В частности, говорится об отступлении россиян в районе поселка Ольгино в Бериславском районе Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Основной темой обсуждения было наступление России на луганском направлении, которое Залужный считает наиболее опасным.
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