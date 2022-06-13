Мэр Святогорска перешёл на сторону "ДНР". Пушилин опять сделал его мэром

Мэр перешедшего под контроль российских войск города Святогорск в Донецкой области Владимир Бандура перешёл на сторону поддерживаемых Россией сепаратистов самопровозглашённой "ДНР".

Он продолжит руководить администрацией города - теперь уже по назначению лидера сепаратистов Дениса Пушилина.

Как отмечают украинские СМИ, ещё в мае Бандура называл россиян оккупантами, но, как утверждается в телеграм-канале Пушилина, уже долгое время он был "на связи" с сепаратистами, но "скрывал" свои убеждения.

Власти Украины ранее возбудили против главы Святогорска уголовное дело - после того, как тот выступил с обвинениями в адрес украинских солдат в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры и призвал президента Владимира Зеленского к капитуляции. Украинские военные обвинили в обстреле лавры наступавшие российские войска.

Бандура был избран мэром в 2020 году от партии Оппозиционная платформа-За жизнь, которая считалась в Украине пророссийской, но действовала легально и на востоке страны была одной из крупнейших политических сил.

Ранее на сторону России перешёл мэр Купянска в Харьковской области. В других оккупированных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, мэры отказались сотрудничать с российскими войсками, и оккупационные администрации возглавили или местные депутаты от ОПЗЖ, или бывшие руководители.

После начала войны деятельность ОПЗЖ была приостановлена. Некоторые пророссийские партии по решению судов уже ликвидированы. В понедельник стало известно о запрете партии "Социалисты".