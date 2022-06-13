Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мэр Святогорска перешёл на сторону "ДНР". Пушилин опять сделал его мэром

Святогорск. Горящий скит

Мэр перешедшего под контроль российских войск города Святогорск в Донецкой области Владимир Бандура перешёл на сторону поддерживаемых Россией сепаратистов самопровозглашённой "ДНР".

Он продолжит руководить администрацией города - теперь уже по назначению лидера сепаратистов Дениса Пушилина.

Как отмечают украинские СМИ, ещё в мае Бандура называл россиян оккупантами, но, как утверждается в телеграм-канале Пушилина, уже долгое время он был "на связи" с сепаратистами, но "скрывал" свои убеждения.

Власти Украины ранее возбудили против главы Святогорска уголовное дело - после того, как тот выступил с обвинениями в адрес украинских солдат в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры и призвал президента Владимира Зеленского к капитуляции. Украинские военные обвинили в обстреле лавры наступавшие российские войска.

Бандура был избран мэром в 2020 году от партии Оппозиционная платформа-За жизнь, которая считалась в Украине пророссийской, но действовала легально и на востоке страны была одной из крупнейших политических сил.

Ранее на сторону России перешёл мэр Купянска в Харьковской области. В других оккупированных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, мэры отказались сотрудничать с российскими войсками, и оккупационные администрации возглавили или местные депутаты от ОПЗЖ, или бывшие руководители.

После начала войны деятельность ОПЗЖ была приостановлена. Некоторые пророссийские партии по решению судов уже ликвидированы. В понедельник стало известно о запрете партии "Социалисты".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG