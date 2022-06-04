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Всехсвятский скит Святогорской лавры сгорел из-за обстрелов

Успенская Святогорская лавра

В Донецкой области из-за обстрелов сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Это самый большой деревянный храм Украины.

2 июня официальный сайт Московского патриархата сообщал, что 30 мая в результате обстрела лавры погибли двое монахов и монахиня, трое получили ранения.

В штабе так называемой "ДНР" 4 июня сообщали, что за Святогорск "идут бои", а войска выходят в тыл к селу Маяки, что к югу от лавры. Судя по карте фронта на сайте американского Института по изучению войны, Святогорск и Маяки еще под контролем Украины, но российское наступление в тех краях идет по нескольким направлениям.

Минобороны России заявило, что скит подожгли солдаты ВСУ при отступлении из Святогорска, а российские военные не ведут боевых действий в этом районе.

В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко, который первым опубликовал фото пожара, пишет, что скит загорелся от российских обстрелов.

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