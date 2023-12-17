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Мэр Воронежа пообещал убрать снег после появления на нём его фамилии

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Мэр Воронежа пообещал убрать кучи снега после того, как на них написали его фамилию.

"Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку", — написал Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Он также выложил фотографии сугробов с надписями "Кстенин, где техника?" и "Гора имени Кстенина".

По словам мэра, управляющие компании "очень сильно подвели город и горожан".

12 декабря в Воронеже выпало рекордное количество осадков, превысив норму на 125%. На следующий день в интернете распространились видео, на которых жители Воронежа сами очищают снег во дворах.

Пользователи соцсетей приглашали друг друга на "лопатинг двора" и писали, что припаркованные машины можно откапывать противнем от плиты.

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