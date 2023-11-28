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Минэнерго: на юге России и в Крыму без света остаются 346 тысяч человек

Последствия шторма в Сочи, 27 ноября 2023 года
Последствия шторма в Сочи, 27 ноября 2023 года

На юге России, в Крыму и на контролируемых Москвой территориях востока Украины без электричества остаются 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Шульгинова, в аннексированном Крыму без электричества остаются около 100 тысяч человек, в занятых частях Донецкой и Луганской областей – 86 и 136 тысяч соответственно. Еще 25 тысяч человек остаются без света на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, в Республике Дагестан и Ростовской области", – сказал Шульгинов.

В ночь на 27 ноября юг России и Украины накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших.

  • Мощный циклон с Черного моря принес снегопад в Москву. В Гидрометцентре России его назвали "одним из сильнейших, которые вообще бывали в конце ноября". В Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние сорок лет.

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