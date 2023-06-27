Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что бездомные занимаются "развращением людей" и предложил отправлять их в трудовые лагеря, аналогичные лечебно-трудовым профилакториям советских времён. Об этом пишет Сибирь.Реалии.

Григорьев заявил, что бездомные относятся к той категории населения, "которая могла работать". По его словам, бездомных "нужно привлекать к ответственности", поскольку "они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места".

"Мне их не жаль, — заявил мэр. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря. Важно работать с землячествами, чтобы люди приезжали с улусов (регионов Якутии — РС) летом, а зимой уезжали домой. Чтобы землячества несли ответственность за людей с их улусов", – цитирует мэра муниципальное издание "Эхо столицы".

Глава города заговорил о бездомных, комментируя закрытие с 1 июля так называемых "наливаек" - кафе, где можно приобрести алкоголь после 22.00.