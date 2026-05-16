Mercedes-Benz допустил начало военного производства

Глава Mercedes-Benz Ола Келлениус заявил, что концерн может начать военное производство на фоне роста оборонных расходов в Европе.

"Мир стал более непредсказуемым, и Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал. Если у нас будет возможность сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать", – сказал Келлениус в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, оборонное направление остаётся небольшой частью бизнеса компании, но может стать "растущей нишей". Mercedes уже выпускает тяжелые грузовики, используемые в военных целях, а также военные версии внедорожников G-класса.

Ранее о готовности производить военную технику заявлял и глава Volkswagen Оливер Блюм. По данным СМИ, Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems о выпуске компонентов системы ПРО "Железный купол" на заводе в Оснабрюке.

Financial Times также сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовит встречу с крупнейшими европейскими оборонными компаниями для обсуждения наращивания производства вооружений и снижения зависимости от китайских и тайваньских компонентов.

Mercedes, как и другие западные производители, сталкивается с падением прибыли и растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей. В 2025 году прибыль концерна сократилась почти вдвое.