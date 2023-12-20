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Мэрия Днепра лишила Брежнева звания почётного гражданина города

Леонид Брежнев
Леонид Брежнев

Одного из бывших руководителей Советского Союза Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина украинского города Днепр.

Государственный деятель получил его ещё в 1979 году - тогда город назывался Днепропетровск. Именно в нём началась партийная карьера Брежнева. Сам он является уроженцем Днепропетровской области.

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил нынешнее решение "декоммунизацией города". При этом СМИ отмечают, что появившаяся в мае петиция с призывом лишить Брежнева почётного звания по украинскому закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" собрала всего 40 подписей. В администрации Днепра тогда и вовсе заявили, что Брежнев умер задолго до принятия закона о декоммунизации и оснований для лишения его звания нет.

По какой причине власти города пересмотрели решение, не уточняется.

  • В мае 2023 года в рамках "декоммунизации" Брежнева лишили звания почётного гражданина города Киев, а в июле с центрального проспекта Свободы города Каменское Днепропетровской области убрали его бюст.

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