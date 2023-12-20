Мэрия Днепра лишила Брежнева звания почётного гражданина города

Одного из бывших руководителей Советского Союза Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина украинского города Днепр.

Государственный деятель получил его ещё в 1979 году - тогда город назывался Днепропетровск. Именно в нём началась партийная карьера Брежнева. Сам он является уроженцем Днепропетровской области.

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил нынешнее решение "декоммунизацией города". При этом СМИ отмечают, что появившаяся в мае петиция с призывом лишить Брежнева почётного звания по украинскому закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" собрала всего 40 подписей. В администрации Днепра тогда и вовсе заявили, что Брежнев умер задолго до принятия закона о декоммунизации и оснований для лишения его звания нет.

По какой причине власти города пересмотрели решение, не уточняется.