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Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства

Лиссабон, как и другие европейские города, более всего занят борьбой с COVID-19 (снимок сделан в декабре 2021)

Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идёт о передаче персональных данных интстранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.

Одна из инициаторов раследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.

  • Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах более 200 раз нарушила закон.
  • Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.
  • Мэр Фернанду Медина извинился перед своими избирателями за произошедшее, но это не помогло избежать скандала, который, возможно, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.

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