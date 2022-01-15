Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства

Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идёт о передаче персональных данных интстранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.
Одна из инициаторов раследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.
- Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах более 200 раз нарушила закон.
- Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.
- Мэр Фернанду Медина извинился перед своими избирателями за произошедшее, но это не помогло избежать скандала, который, возможно, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.