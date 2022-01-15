Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства

Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идёт о передаче персональных данных интстранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.

Одна из инициаторов раследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.