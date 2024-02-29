Мэрия Москвы отказала в проведении акции памяти Немцова и Навального

Мэрия Москвы отказала в проведении акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова, которую организаторы планировали провести 2 марта в центре города.
В официальном ответе, который опубликовала политик Екатерина Дунцова, одна из подававших заявку на акцию, говорится, что в Москве действует запрет на проведение публичных мероприятий "с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки". В документе приводится соответствующий пункт указа мэра Сергея Собянина от 8 июня 2020 года.
СМИ отмечают, что указы, принятые во время пандемии коронавируса, регулярно становятся причиной официальных отказов в оппозиционных акциях в разных городах России. При этом провластные мероприятия в этих же городах чиновники проводить разрешают.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что она произошла по естественным причинам. Сторонники политика считают, что его убили или как минимум довели до смерти нечеловеческими условиями содержания в тюрьме. За несколько дней до гибели Навальный в 27-й раз был помещён в ШИЗО - камеру с самыми жёсткими условиями.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрыванию виновных причастно окружение Владимира Путина - в частности глава Чечни Рамзан Кадыров.
Форум