Мэрия Москвы отказала в проведении акции памяти Немцова и Навального

Мэрия Москвы отказала в проведении акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова, которую организаторы планировали провести 2 марта в центре города.

В официальном ответе, который опубликовала политик Екатерина Дунцова, одна из подававших заявку на акцию, говорится, что в Москве действует запрет на проведение публичных мероприятий "с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки". В документе приводится соответствующий пункт указа мэра Сергея Собянина от 8 июня 2020 года.

СМИ отмечают, что указы, принятые во время пандемии коронавируса, регулярно становятся причиной официальных отказов в оппозиционных акциях в разных городах России. При этом провластные мероприятия в этих же городах чиновники проводить разрешают.