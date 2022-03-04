Мэрия Москвы отказала в согласовании шествий против войны и за неё

Власти Москвы официально отказали в согласовании поданной партией "Яблоко" заявки на проведение 12 марта шествия против войны России с Украиной. В заявке темой шествия было указано "выражение отношения москвичей к специальной военной операции" - именно так российские власти требуют называть боевые действия.

Мэрия отказала и в согласовании так называемого Марша солидарности народа и армии - в поддержку российской операции. Марш планировалось провести также 12 марта в центре Москвы, заявку на него подал ряд националистических публицистов.

Причиной отказа в обоих шествиях названа "эпидемиологическая обстановка" - запреты на массовые акции из-за коронавируса в Москве действуют уже 2 года.

При этом буквально накануне московские власти в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничений, включая QR-коды в общественных местах. Запрет на массовые акции оставлен в силе.

С 24 февраля, когда началось российское вооружённое вторжение, каждый день в Москве проходят несогласованные акции против войны. Задержаны были тысячи их участников. Распространяются призывы выйти на массовую антивоенную акцию 6 марта, генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в ней.