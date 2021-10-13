Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

Мэрия Москвы будет передавать фотографии пользователей столичного портала госуслуг mos.ru в систему распознавания лиц, которую использует полиция. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на контракт, размещённый на портале госзакупок.

Согласно документу, исполнитель должен разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения фотографии из профиля пользователя в специальную галерею Единого центра хранения данных Главного управления МВД по Москве, который обрабатывает видео с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. Кроме того, власти также будут собирать данные со смартфонов.

Контракт на сумму 236 миллионов рублей получила компания "Брайт софт", зарегистрированная в Перми.

Ранее сообщалось, что мэрия потратит 130 миллионов рублей на модернизацию системы распознавания лиц, чтобы не только устанавливать личности людей, но и автоматически следить за их маршрутами.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. Сегодня, по данным мэрии, в городе установлено около 200 тысяч устройств – на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных.

Правозащитники призывают ограничить работу систем распознавания лиц в России из-за угроз приватности и утечек информации. В законодательство следует ввести понятие разрешенных и запрещенных зон для применения таких систем, установить предельный срок хранения видеозаписей и регламентировать систему жалоб граждан на распознавателей, считают авторы доклада проекта "Сетевые свободы" международной правозащитной группы "Агора".