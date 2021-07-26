Правозащитники призвали ограничить системы распознавания лиц в России

Правозащитники призывают ограничить работу систем распознавания лиц в России из-за угроз приватности и утечек информации. Об этом говорится в докладе, подготовленном проектом "Сетевые свободы" международной правозащитной группы "Агора". В законодательство следует ввести понятие разрешенных и запрещенных зон для применения таких систем, установить предельный срок хранения видеозаписей и регламентировать систему жалоб граждан на распознавателей.

В документе анализируется хронология появления систем в разных странах, в том числе США и России, открывших "новые возможности для тотального контроля". До 2018 года в России системы распознавания лиц тестировались, но последние три года широко внедряются по всей стране. В пример приводится государственная система "Безопасный город", использующая данные с видеокамер, которая в 2020 году работала в 40 регионах. При этом в 13 субъектах (включая Санкт-Петербург, Рязань, Саратов, Камчатку и Крым) уже применяются системы распознавания лиц, утверждается в докладе.

Технология настолько эффективна, что ее распространение в отсутствие механизмов защиты общественных интересов и гарантий соблюдения прав граждан несет серьезную угрозу. В "Агоре" предлагают законодательно ограничить использование таких систем.

"Системы видеонаблюдения не только распознают лица, но и фиксируют пол, возраст, эмоции. В сочетании с развитием искусственного интеллекта и постоянным наполнением различных баз данных это создает условия для качественно нового уровня дискриминации и злоупотреблений. Само наличие разветвленной сети камер и хранение массива видеозаписей создает угрозу приватности, поскольку ничто не мешает полученные таким образом данные самостоятельно прогнать через программы распознавания лиц, которые становятся все доступнее", – отмечают авторы.

Минимальной гарантией против злоупотребления системами распознавания лиц могло бы стать детальное законодательное описание технологии и пределов ее легального использования, в том числе:

обязательное подробное и доступное информирования граждан о применении видеонаблюдения и распознавания лиц;

перечень разрешенных мест использования и гарантированных "чистых" зон, где видеонаблюдение и распознавание лиц запрещены;

установление предельного срока хранения с обязательным последующим уничтожением собранных данных;

обязательный независимый аудит;

создание эффективных процедур рассмотрения жалоб на нарушения;

запрет предоставления данных иностранным субъектам, в том числе органам власти.

До законодательного описания технология не должна применяться без ясно выраженного предварительного согласия субъекта.

Крупнейшим обладателем камер среди регионов остается Москва. По данным мэрии, здесь установлено около 200 тысяч устройств – на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных. Столичные власти приобрели одну из главных составляющих системы – технологию поиска лиц в видеопотоке – у разработчика NTechlab (12,5% компании контролирует "Ростех").

Как заявлял в 2020 году гендиректор NTechlab Александр Минин, речь на примере Москвы идет о развертывании крупнейшего в мире проекта распознавания лиц в режиме реального времени. В NTechlab ранее разрабатывали технологию FindFace Security, с помощью которой, в частности, во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в России удалось задержать 180 правонарушителей.

В департаменте информационных технологий утверждают, что в Москве уже установлен предельный срок хранения записей с камер (5–30 дней), но он может быть продлен "в случае подачи заявки на резервирование".