Мэрия Москвы пообещала поддержку кафе и ресторанам

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. В их числе — возможность получить отсрочку по уплате арендных платежей и включение в программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Максимальный размер субсидий составит один миллион рублей — деньги можно будет потратить на строго определенные цели. Программа будет действовать до 31 декабря, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Обязательным условием получения помощи является выполнение всех требований санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала, сообщили в московской мэрии.

В Москве с 28 июня кафе и рестораны будут принимать только посетителей, имеющих специальный QR-код. Получить его могут те, кто вакцинировался или переболел от COVID-19 за последние полкода или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней. Без ПЦР-теста и QR-кода до середины июля можно находиться на летних террасах кафе и ресторанов, затем и там вступят в силу ограничения.

Действующий с понедельника запрет на свободное посещение ресторанов и кафе уже привел к падению выручки в московских заведениях на 50–90 процентов, сообщает "Коммерсантъ". Участники рынка предупреждают, что число закрытий кафе и ресторанов в Москве будет еще больше, чем после ограничений 2020 года.

В то же время, как пишет издание, в интернете стали массово появляться предложения по обходу требований мэрии Москвы о получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.Для этого предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим "Госуслуги". Средняя цена, за которую мошенники сейчас продают в даркнете поддельные QR-коды, составляет 11 тысяч рублей.

Власти Москвы заявляют, что использование поддельных QR-кодов является уголовным преступлением. Однако юристы с ними не согласны, поскольку наказание может последовать только за подделку официальных документов, к которым QR-коды не относятся .

К 29 июня в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн человек. В понедельник московский оперативный штаб заявлял, что QR-коды за три дня получили примерно 2,5 млн человек.