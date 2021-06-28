Без объявления войны. По кому ударят новые "ковидные ограничения"

Чем грозит отказ от вакцинации, почему российские власти не торопятся с поддержкой бизнеса и населения, сколько стране нужно трудовых мигрантов и как будет решаться вопрос с их вакцинацией? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в начале этого года резко выросла доля молодых должников в возрасте до 25 лет, чьи долги передают коллекторам. Если в первом "допандемийном" квартале 2020 года на категорию самых молодых заемщиков приходилось менее 10 процентов таких долгов, то сейчас их часть выросла в два раза и составляет уже 20 процентов. Еще более тревожные цифры пришли с онлайн-платформы Debex, которая специализируется на продаже просроченных долгов. По их данным, в первом квартале этого года доля продаваемых долгов совсем уж молодых заемщиков в возрасте от 18 до 20 лет выросла до 20 с лишним процентов.

Полная видеоверсия программы:

Некоторое расхождение в оценках объясняется тем, что коллекторы считают долги как перед банками, так и перед микрофинансовыми организациями, а на онлайн-платформе работают в основном последние. Банки предпочитают не связываться с людьми до 25 лет. Так что тем, кто только начинает самостоятельную жизнь, остается довольствоваться микрозаймами под куда как более высокие проценты.

Приведенные цифры красноречиво говорят о том, что именно молодые россияне пострадали от "коронакризиса" сильнее всего. Возможности для подработки в общепите или сфере услуг для них резко сократились, а нынешняя волна ограничений только усугубит проблему.

Дети и подростки до 18 лет теперь не смогут просто так поесть пиццы или бургеров

С понедельника, 28 июня, в Москве начала действовать система QR-кодов. Теперь без них нельзя сходить в столичные кафе и рестораны. Получать их с 25 июня могут те, кто привился, официально переболел коронавирусом (то есть с вызовом врача и двухнедельным карантином), а также обладатели свежих ПЦР-тестов. А вот дети и подростки до 18 лет теперь не смогут просто так поесть пиццы или бургеров. В кафе и рестораны их теперь должны сопровождать родители или законные представители, предъявившие QR-код.

Это далеко не единственные ужесточения режима, которые появились на прошлой неделе в Москве. В минувший четверг столичные Оперативный штаб и Роспотребнадзор разъяснили, как уже к 15 июля работодатели должны обеспечить 60 процентов работников, привитых первым компонентом вакцины. А к 15 августа эти же 60 процентов персонала должны быть вакцинированы полностью.

Бизнесу официально разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются делать прививку без уважительных причин. Самим компаниям, которые не выполнят установленную норму, грозят уже не просто штрафы, а полная остановка работы на срок до 90 дней. Причем, чтобы контролировать ситуацию, власти планируют использовать не выборочные, а сплошные проверки. С подробностями о том, как люди и бизнес реагируют на новые московские ограничения, Анна Хламова:

На этот раз в Москве установили еще не самый жесткий режим. Власти Подмосковья, например, также ввели систему QR-кодов и запретили работать таксистам, которые их не получат. Не совсем понятно, кто будет проверять наличие кода у водителей. Но в администрации губернатора Московской области Алексея Воробьева всерьез обсуждают возможность уже с 1 июля запретить пользоваться общественным транспортом тем, у кого QR-кода не окажется. Кроме того, в подмосковные пансионаты и гостиницы без QR-кода можно будет заселиться не дольше, чем на три дня.

Ни о каком соблюдении социальной дистанции и других мер речи не шло

А губернатор Петербурга Александр Беглов призвал относиться к непривитым с "нулевой толерантностью". Он обязал к 15 августа привить 65 процентов госслужащих и закрыл фудкорты, детские комнаты в ресторанах, а также запретил массовые мероприятия численностью более 500 человек. Правда, на прошлой неделе в Питере с размахом провели традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". Ни о каком соблюдении социальной дистанции и других мер речи не шло. На Дворцовую площадь приехал поздравить выпускников и сам Беглов.

В Краснодарском крае с 1 июля перестанут селить в пансионаты и гостиницы без свежего ПЦР-теста или справки о вакцинации, а с 1 августа селить начнут исключительно привитых. На ближайшие два месяца все 4–5-звездочные отели в Сочи и Анапе полностью забронированы, и люди начинают отказываться от брони. По предварительной оценке Ассоциации туроператоров, россияне уже аннулировали около 30 процентов бронирований на июль и более 70 процентов на август.

Вся эта чиновная гиперактивность на почве введения запретов и ограничений приводит к росту нагрузки на медицинскую инфраструктуру и делает некоторые требования просто невыполнимыми. В ряде регионов прививочная кампания приостановлена просто потому, что нет вакцин. Лаборатории перегружены, там выстраиваются многочасовые очереди. В некоторых закончились необходимые реагенты. Сроки выдачи результатов увеличиваются, и получить результаты ПЦР-теста, который сделан за требуемые три дня до проверки, – весьма непростая задача.

Рано или поздно система заработает и положительный эффект будет

Ограничения вводятся спонтанно, что называется, "без объявления войны". При этом не учитываются ни возможности существующей инфраструктуры, ни вероятные социальные последствия. Вместо того, чтобы сейчас призывать к "нулевой толерантности" к непривитым гражданам, нужно было еще год назад создавать систему регулярного тотального и – подчеркну – бесплатного тестирования людей. А полгода назад, когда уже шла массовая вакцинация, начинать мягкую сегрегацию привитых. В нынешней системе QR-кодов нет ничего нового.

Примерно год назад я рассказывал о том, как это все работает в Сингапуре – одной из стран, в наименьшей степени пострадавших от коронавируса. Появись такая система кодов или "зеленых паспортов" в России раньше, может и не было бы сейчас ни третьей волны, ни тысяч смертей, которые она с собой принесла и еще принесет. Понятно, что рано или поздно система заработает и положительный эффект будет. Но пока она только выявляет нерешенные проблемы и "узкие места".

Из них менее 400 тысяч официально зарегистрированы в системе МВД

И одно из таких мест – вакцинация трудовых мигрантов. Несмотря на то что приток в Россию иностранцев в прошлом году резко сократился, в ряде отраслей они по-прежнему играют важнейшую роль. В том числе и в тех, где работодателей обязали выполнить норматив по вакцинации сотрудников. Только в Москве, по оценке Федерации мигрантов России, от полутора до двух с половиной миллионов иностранных работников. Из них менее 400 тысяч официально зарегистрированы в системе МВД.

При этом, по данным компании "МЕ-Консалтинг", в сфере ЖКХ, а также среди таксистов и курьеров больше половины работников – трудовые мигранты. Пойти и привиться на общих основаниях они, понятное дело, не могут. Столичный оперативный штаб разъяснил, что иностранцы смогут сделать прививки на базе многофункционального миграционного центра в Сахарове и около московского торгового комплекса "Садовод". Еще раз – один МФЦ и 2 миллиона человек.

Скорее всего, тем, у кого нет российского гражданства, за прививку придется заплатить

Но и это не самая большая проблема. Пункты вакцинации для иностранцев откроются лишь после того, как правительство разрешит прививать иностранцев российскими вакцинами. А этого разрешения до сих пор нет. Пока есть планы прививать мигрантов однокомпонентным "Спутником-Лайт", который поступил в оборот только 25 июня. И, скорее всего, тем, у кого нет российского гражданства, за прививку придется заплатить.

Возникает вопрос: что будут делать службы доставки, агрегаторы такси и прочие компании, чтобы выполнить 60-процентный норматив по вакцинации? Видимо, тех мигрантов, кто просто физически не успеет привиться, ждет увольнение безо всяких компенсаций. Как это скажется на скорости и стоимости доставки и цене такси, догадаться несложно. Про чистоту же московских дворов к концу лета даже думать не хочется.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Длинные деньги. Как россияне теряют благосостояние.

Деньги в банке. Зачем Центральный Банк воюет со Сбером.