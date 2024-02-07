Мэрия Москвы запретила проведение секс-вечеринок

Мэрия Москвы предупредила организаторов вечеринок для взрослых об их запрете и ответственности за его нарушение, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на сообщество Kinky Party, в котором люди договариваются о проведении подобных вечеринок.

"Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются" – такое сообщение появилось в среду в телеграм-канале Kinky Party.

"Дождь" отмечает, что очередная закрытая вечеринка в Москве должна была состояться 17 февраля, теперь же организаторы её отменили.