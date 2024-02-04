В Екатеринбурге полиция пришла на закрытую БДСМ-вечеринку

В Екатеринбурге в ночь на 4 февраля полиция устроила рейд в клубе, где проходила закрытая эротическая вечеринка Blue Velvet. Об этом сообщили городские издания Itʼs My City и Ura.ru.

Полицейские, как сообщают очевидцы, появились в клубе "Фабрика" спустя примерно полчаса после начала мероприятия. Blue Velvet – вечеринка с тематикой БДСМ, которая, как пишет РБК, ранее проводилась в городе около 30 раз. По словам очевидцев, у участников проверили документы, саму вечеринку провести не дали. Как говорится в сообщении в паблике "Свет Екатеринбурга": "Пришли погоны и закрыли тусу, всех переписали".

Вечеринка при этом была закрытой – количество мест было ограничено, гостей пускали по паролю, место проведения и подробности раскрывались только участникам вечеринки.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии РБК заявил, что полиция вместе с сотрудниками других правоохранительных структур провела "обычный, плановый профилактический рейд", направленный, как он выразился, на "стабилизацию оперативной обстановки" в городе. По его словам, документы проверили у 270 человек, среди них нашлись двое несовершеннолетних, в отношении их родителей составили протоколы. Ещё три протокола составили по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ.

В начале декабря, вскоре после принятия Верховным судом России решения о запрете так называемого международного движения ЛГБТ (организации, в реальности не существующей), сообщалось о рейде полиции в екатеринбургском гей-клубе Fame. МВД тогда отчиталось о проверке документов у более чем 100 человек и изъятии крепкого алкоголя без акцизных марок, о каких-либо иных последствиях не сообщалось.