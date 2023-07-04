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“Месть обиженных генералов”. Как и почему появилось “ингушское дело”

“Месть обиженных генералов”. Как и почему появилось “ингушское дело”
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“Месть обиженных генералов”. Как и почему появилось “ингушское дело”

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В Ставропольском крае уже полгода рассматривают жалобы на приговор семи “лидерам ингушского протеста”. После митинга 26 марта 2019 года в Магасе против пересмотра границы с Чечней их обвинили в создании экстремистского сообщества, участии в нем и организации насилия над представителями власти

В Ставропольском крае уже полгода рассматривают жалобы на приговор семи “лидерам ингушского протеста”. После митинга 26 марта 2019 года в Магасе против пересмотра границы с Чечней их обвинили в создании экстремистского сообщества, участии в нем и организации насилия над представителями власти.

Правозащитники убеждены, что это один из важнейших и самых крупных политических судебных процессов в истории современной России.

Гости подкаста:

Магомед Беков, адвокат

Дарья Корнилова, журналистка

Магомед Муцольгов, ингушский правозащитник, глава правозащитной организации МАШР

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