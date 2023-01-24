Местные кадры. Зачем российским ЧВК наемники из аннексированного Крыма

Российские группы наемников – так называемые частные военные компании – вербуют добровольцев на территории аннексированного Россией Крыма. Интерес ЧВК к Крымскому полуострову может быть вызван тем, что это "серая зона", где строго не следят за соблюдением законов, так как аннексия не была признана международным сообществом.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины располагают информацией о том, что в Крыму объявлен набор добровольцев в частные военные компании (ЧВК) "Щит" и "Русич".

"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур. В приоритете – офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – заявил 12 января спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

В открытом доступе Радио Свобода не удалось обнаружить объявлений о наборе персонала в указанные организации. Их нет ни на популярных сайтах с вакансиями, где обычно публикуются подобные сообщения, ни на наружных носителях рекламы, размещенных в Крыму. Тем не менее, косвенные подтверждения того, что военизированные структуры приглашают крымчан на службу, все же есть.

В сообщении украинского Генштаба упомянутые ЧВК названы "новообразованными", однако военнизированная группа с названием "Русич" существует с 2014 года. Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) "Русич", члены которой известны своими ультраправыми взглядами, принимала участие в войне в Донбассе в 2014–2015 годах. Среди прочего эта боевая группа участвовала в столкновениях с украинским добровольческим батальоном "Айдар" в сентябре 2014 года.

В 2016 году одного из главарей "Русича" Яна Петровского, обвиняемого в совершении военных преступлений на территории Украины, депортировали из Норвегии в Россию. Расследованием деятельности другого командира ультраправой группировки, Алексея Мильчакова, занималась Генеральная прокуратура Украины. В 2017 году ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве 40 украинских военнослужащих.

Бойцы ДШРГ задействованы и в нынешнем полномасштабном вторжении в Украину. На группировку и ее руководителей Мильчакова и Петровского в сентябре прошлого года были наложены санкции США за "особую жестокость", проявленную ими во время боев в Харьковской области после начала российской агрессии.

12 января группировка перепостила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сюжет украинского телеканала Espreso.TV о наборе наемников в ЧВК "Русич". Ранее на этой же странице выкладывались другие сюжеты различных СМИ о действиях ДШРГ во время войны в Украине. Таким образом, есть основания полагать, что ДШРГ "Русич" и ЧВК "Русич" – это одна и та же структура и что она действительно занята поиском добровольцев.

Связаться с представителями ДШРГ "Русич" для получения комментария Радио Свобода не удалось.

Сведения о другой частной военной компании – "Щит", о которой также говорилось в сообщении Генштаба ВСУ, в открытом доступе отсутствуют. Между тем в Крыму существуют два частных охранных предприятия с похожими названиями – ООО "Частная охранная организация "Щит" (зарегистрировано в 2014 году) и ООО "Частная охранная организация "СБ Щит" (зарегистрировано в 2019 году). Учредителем обеих фирм выступает симферополец Александр Старушенко. До оккупации Крыма он работал в органах внутренних дел, в частности, в 2010 году занимал пост оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД в Автономной республике Крым.

Связаться со Старушенко и выяснить, имеют ли его охранные предприятия отношение к набору добровольцев в ЧВК, Радио Свобода не удалось. При этом частные военные компании, не имеющие в России официального статуса, часто легализуются под видом организаций смежного профиля. По документам они обеспечивают безопасность граждан или имущества, оказывают консультативные услуги, осуществляют пропускной режим на закрытых объектах, сопровождают грузы, ищут пропавших без вести, занимаются разминированием территорий и так далее, в том числе за границей. Это распространенная практика: по такому пути, например, пошли ЧВК "РСБ-Групп" и "Ястреб".

Существование и деятельность частных военных компаний никак не регулируется российским законодательством. Оказание военных услуг такими компаниями прямо запрещено действующими законами. Об этом говорится в статье 359 Уголовного кодекса РФ "Наемничество". Человеку, участвующему в военном конфликте на территории другой страны за деньги, грозит от семи до 15 лет заключения. За вербовку, обучение и финансирование наемника наказание еще строже – до 20 лет лишения свободы. За последние 11 лет в России несколько раз пытались легализовать деятельность ЧВК, но всякий раз подобные инициативы отклонялись. В последний раз это произошло в 2022 году, уже после начала российского вторжения в Украину.

По словам специалистов, поскольку статус частной военной компании в РФ никак юридически не определен, само по себе использование этого термина в отношении вооруженных формирований является некорректным.

"Все эти организации – никакие не ЧВК, а просто формирования наемников, которые не имеют права участвовать в боевых действиях, но участвуют. Россия таким образом грубо нарушает Женевские конвенции", – заявил в разговоре с Радио Свобода военный эксперт Павел Лузин.

По его словам, несмотря на появление объявлений о вербовке кадров в новые ЧВК, признаков того, что в ходе вторжения российское командование собирается делать ставку на частные группировки, не наблюдается. Отчасти это объясняется их слабостью.

"У любых парамилитарных и нерегулярных формирований эффективность ниже, чем у регулярной хорошо обученной и оснащенной армии. Наемники – это утилизация пушечного мяса. В российском случае они [ЧВК] автономны, потому что финансируются одной из спецслужб и подконтрольны ей, а не военным. Если военные наберут своих наемников, то, возможно, координации [между кадровыми формированиями и ЧВК] будет больше", – отметил Лузин.

В то же время другой военный эксперт Андрей Кашкаров утверждает, что ЧВК "подчинены единому командованию группировки", поскольку военные действия не могут вестись при отсутствии "единоначалия и планирования с учетом единого управления". "Другое дело, что тактические группы сотрудников ЧВК (размером от десятка до сотни человек) подчинены своим командирам", – добавил он в разговоре с Радио Свобода.

Примечательно, что набор добровольцев в "новые" ЧВК происходит именно в Крыму. В последнее время рекрутинговую деятельность на полуострове активизировало и самое известное незаконное вооруженное формирование, принимающее участие во вторжении в Украину, – "ЧВК Вагнера". Объявления о наборе появились на симферопольских ситилайтах и в городском общественном транспорте. В них указано, что на службу принимают граждан не моложе 24 лет. Новобранцам обещают ежемесячное жалованье в размере 240 тыс. рублей – это на 20 процентов больше, чем предлагают контрактникам Вооруженных сил РФ, которых отправляют на войну в Украину.

По мнению Павла Лузина, интерес ЧВК к Крыму объясняется очень просто. "Набор наемников ведется там, где меньше соблюдается закон, меньше лишних глаз и есть возможность для их тренировки. Крым является оккупированной территорией и подходит по всем параметрам. Но это не значит, что набрать хотят только жителей Крыма", – считает эксперт.

Лузин не сомневается, что набранных на службу крымчан отправят на поле боя, хотя, по данным Генштаба ВСУ, им обещают обратное. В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров полагает, что российские власти действительно могут использовать наемников в тылу – для подавления беспорядков, которые могут активизироваться по мере приближения линии фронта к крымским границам.

"Такие ЧВК формируются с оглядкой на возможные внутренние споры внутри самой РФ на фоне политических катаклизмов, вызванных кремлевскими провалами в Украине. На случай гражданской войны в России. Идет дезинтеграция различных сил влияния в военном и политическом окружении российского руководства. И кажется, что эти формирования создаются для того, чтобы защищать позиции тех, кто сейчас сидит в Кремле. Руководители РФ не исключают, что ситуация в России может обостриться настолько, что им придется задействовать собственные формирования", – заявил Чубаров в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Социолог Кирилл Хмарский полагает, что попытки набрать пополнение в боевые части через ЧВК вызваны кадровым голодом в Вооруженных силах РФ. "Со стороны все это выглядит исключительно как попытка красиво преподнести тот факт, что людей не хватает и их просто добирают уже всеми возможными методами. Поэтому сейчас идет новая волна, которую пытаются обернуть в упаковку "они сами вызвались". На самом же деле, скорее всего, [военное руководство] просто заполняет пустые поля плана и не более", – заявил эксперт в беседе с Радио Свобода.

По его словам, власти РФ рассчитывают, что на приглашение вступить в ряды военизированных структур откликнется пророссийски настроенная часть крымского населения. "Лично у меня есть такое мнение, что ставка на Крым делается из расчета "ну, вы же решили быть частью РФ – давайте отстоим Русь-матушку". По крайней мере, у государства не осталось другого выбора, кроме как делать ставку на радикально-патриотических граждан", – отметил Хмарский.

Военный эксперт Андрей Кашкаров считает, что частные военные компании заинтересовались крымскими кадрами с прицелом на то, что боевые действия рано или поздно перекинутся на оккупированный полуостров. "По моему мнению, в Крыму возможен набор кандидатов в сотрудники ЧВК в виду местных условий, то есть набирают тех, кто знает местность – для действия на ней", – считает он. До поры до времени, по его мнению, добровольцев действительно могут не отправлять на фронт, поскольку для решения сопутствующих задач российскому командованию тоже требуются люди – для внешней охраны административных зданий, военных объектов, периметра и территории лагерей слаживания (чтобы мобилизованные не сбежали) и так далее. Однако с изменением военной ситуации все призванные участники ЧВК могут быть в любой момент брошены на передовую.