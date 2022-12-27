Крымская Нормандия. Россия готовит аннексированный полуостров к войне

Власти аннексированного Россией Крыма приступили к строительству инженерных укреплений на случай боевых действий. Вдоль западного побережья полуострова возводится оборонительная линия, состоящая из траншей, окопов, противотанковых пирамид и минных полей. Жители полуострова публикуют в соцсетях фотоснимки этих сооружений и задаются вопросом, для чего все это нужно.

Первые сообщения о рытье траншей на крымском побережье появились 9 декабря. "А что это у нас на пляже какие-то ямы? Готовимся к нападению с моря?" – написал в телеграм-чате поселка городского типа Черноморское местный житель Игорь Солтан.

Другой пользователь, представившийся Евгением, пояснил, что это делается в оборонительных целях. "Мобилизованые строят укрепрайон. [В селах] Межводное, Северное то же самое – перекопали все пляжи. Сам [глава администрации Черноморского района Алексей] Михайловский сегодня в Межводном на сходе рассказал", – написал Евгений. Впрочем, получить подтверждения того, что такая встреча состоялась и что чиновник действительно давал подобные объяснения, не удалось.

На следующий день в телеграм-канале "Крымский ветер" были опубликованы фотографии и видеозаписи с вырытыми траншеями. Сопоставление снимков с панорамами улиц на сервисе "Яндекс.Карты" подтверждает, что место съемки действительно находится в пгт Черноморское, возле дома номер 56 по Озерной улице.

Игорь Солтан рассказал, что, со слов поселковой администрации, траншеи роют для плановой укладки коммуникаций. Детский пляж, где ведутся земляные работы, является вторым по значимости в поселке. Инфраструктура там действительно хромает, воды нет. Поэтому администрация решила протянуть к месту отдыха водопроводную трубу.

Некоторых жителей Черноморского версия о прокладке водопровода вполне удовлетворяет. Они обращают внимание на то, что глубина траншей достигает полутора метров, ширина – около 1 метра. Такие размеры, по их словам, не позволяют использовать рвы для укрытия военнослужащих в случае боевых действий. Очередную порцию фотографий, сделанных на пляже, черноморцы встретили комментариями: "Имитация" и "Сейчас опять начнутся припадки у мнительных и истерики у восприимчивых".

Однако, судя по снимкам, черноморские траншеи имеют характерную зигзагообразную форму. Так обычно выглядят рвы, создаваемые для обороны местности. "Траншею под трубы буквой Z не роют. Печально всё", – пишут комментаторы в соцсетях. К тому же на некоторых снимках запечатлены люди в военной форме. Как правило, рабочие, роющие траншеи в гражданских целях, выглядят по-другому.

Местные жители рассказали, что в прошлом году поселковый пляж реконструировали. Рабочие отремонтировали тротуары вдоль проезжей части и обустроили новые пешеходные дорожки. Новость об этом, датированная декабрем 2021 года, есть на официальном сайте муниципального образования. Странно, что спустя год после завершения ремонтных работ оккупационные власти решили "планово" провести на пляж воду.

В администрации Черноморского района фактически подтвердили, что рытьем окопов на берегу занимаются военные. "Комплексные практические занятия в масштабе воинской части по обеспечению безопасности военной службы в повседневной деятельности войск – перед началом каждого периода обучения и аналогичные занятия в подразделениях – перед проведением занятий (тренировок) с выходом на полигоны (в районы действий), учений и других мероприятий, связанных с передвижением войск, выполнением технологических работ на вооружении, военной и специальной технике, при подготовке военнослужащих к несению службы, находится в непосредственном ведении Министерства обороны РФ", – говорится в путаном разъяснении, которое предоставили Радио Свобода сотрудники назначенной Россией районной администрации.

Желание выкопать траншеи на поселковом пляже, возможно, связано с тем, что в непосредственной близости от него находятся военные объекты. "Вообще весь городской пляж расположен в бухте, по обеим сторонам которой размещаются старые воинские части. А, как известно, в Крыму все старые воинские части стали новыми. Черноморское нашпиговано этими частями. По всему побережью что-то да есть", – рассказала Софья Завтонова, которая проживала в Черноморском до оккупации полуострова.

Действительно, в непосредственной близости от поселковой набережной в прежние времена располагалось несколько военных объектов: бывшие позиции ПВО, заброшенная отдельная ракетная техническая часть (воинская часть А-2091), территория бывшего 296-го Констанцского дивизиона ракетных катеров, а также бывшие позиции для размещения зенитно-ракетных систем С-200. Используются ли эти объекты в ходе военного вторжения в Украину, неизвестно. Однако украинские военные эксперты полагают, что именно в Черноморском российская армия хранит боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов.

15 декабря строящиеся береговые заграждения были замечены в 55 километрах от Черноморского, на пляже в окрестностях села Молочное Сакского района. В Главном управлении украинской разведки сообщили, что российские военные "пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта".

"Вдоль берега оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Дополнительно устанавливаются так называемые зубы дракона — ряды бетонных пирамид, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", – отметили в ГУР.

На подступах к пляжу российские войска перекрыли дорогу и разместили самодельные таблички, предупреждающие о минировании территории. При помощи сервиса "Яндекс.Карты" удалось установить, что таблички появились на узкой перемычке между озерами Соленое (Тереклы) и Конрад, рядом с коттеджным поселком "Счастье у моря".

Размещение заграждений в этой части западного побережья Крыма тоже не случайно. Поблизости находится сразу несколько российских военных объектов. Во-первых, это 40-й отдельный командно-измерительный комплекс войск воздушно-космической обороны. На его территории расположен один из самых больших полноподвижных радиотелескопов в мире РТ-70 (П-2500), построенный в 1978 году. Во-вторых – действующий дивизион ПВО, который оснащен зенитно-ракетными системами С-300. В-третьих, трассовый радиолокатор "Скала-2М". Не исключено, что российское командование ожидает, что украинские войска высадятся на побережье для захвата этих стратегически важных объектов.

Кроме того, в этой же части полуострова находятся военный аэродром в поселке Новофедоровка, на котором летом произошла серия взрывов (до него от Молочного 32 километра по прямой), Крымская военно-морская база в бухте Донузлав (24 километра) и авиаремонтный завод в Евпатории, где обслуживаются российские штурмовики Су-25 (14 километров).

18 декабря в сети появились фотографии траншей, вырытых на пляже в поселке Межводное Черноморского района. Помимо рвов, на пляже появились и оборудованные огневые точки, укрепленные мешками с песком. Такие сооружения сложно перепутать с траншеями, вырытыми для прокладки коммуникаций. Сопоставление опубликованных кадров со снимками из телеграм-канала базы отдыха "Круиз" и с фотографиями кафе "Нептун" в Межводном доказывает, что окопы были вырыты именно в этом населенном пункте.

В представительстве президента Украины в Автономной республике Крым сообщили, что российские военнослужащие требуют от жителей Межводного, владеющих недвижимым имуществом на побережье, "всё освободить и оставить" под тем предлогом, что они мешают строить оборонительные сооружения. Оперативно связаться с владельцами пансионатов в прибрежной зоне для получениякомментариев Радио Свобода не удалось.

Похоже, что российская армия готовится к оборонительным действиям и на юго-западе полуострова. В последнее время жители Севастополя неоднократно видели на улицах тралы, перевозящие бетонные модули для сооружения долговременных огневых точек. Автопоезда с железобетонными изделиями были замечены на проспекте Октябрьской Революции, на Камышовом шоссе и на улице Вакуленчука. В последнем случае, судя по направлению движения, трал мог ехать в сторону бухты Казачьей, где дислоцируется 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

У части жителей полуострова старательные попытки россиян защитить береговую линию вызывают лишь скептическую усмешку. "Думаю, им [российским военнослужащим] еще пирамидки из фольги на голову следует надеть, чтоб уберечь себя не только от войск НАТО, но и инопланетян. Ведь только наивный или с промытыми кремлевской лапшой мозгами сейчас может поверить, что доблестные ВС РФ смогут отстоять Крым, что "Крым – Россия – навсегда", – сказал Алексей Ефремов из Симферополя (имя изменено в интересах безопасности собеседника).

По его мнению, украинская армия не будет понапрасну рисковать жизнями простых солдат и устраивать "высадки в Нормандии". "Там найдут [способ], как меньшей кровью обойти эти окопы и прочие "линии Аксенова", отрезать оккупационную группировку и вынудить к очередному "шагу доброй воли", – считает крымчанин.

Ранее, в ноябре, российские военные были замечены за строительством линии укреплений в северной части Крыма – в районе Армянска и пункта пропуска "Чонгар". На это обратил внимание OSINT-специалист Бенджамин Питте. Он опубликовал несколько спутниковых снимков, на которых видно, как строительная техника восстанавливает старые траншеи и роет новые.

О том, что боевые действия в ближайшее время могут перекинуться на территорию Крымского полуострова, в последнее время в СМИ пишут часто. Следующей целью для украинской армии, как считают наблюдатели, может стать город Мелитополь в Запорожской области, который называют "воротами в Крым". Если Украина вернет контроль над этим населенным пунктом, то российской армии придется отступить на полуостров. Официальные представители крымской оккупационной администрации не отрицают, что в Крыму активно ведутся фортификационные работы. 18 декабря спикер российского Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что береговые заграждения строятся несмотря на то, что полуострову ничто не угрожает, и что "никакой паники среди крымчан нет". "Это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить спецбатальоны для проведения разных спецопераций", – объяснил чиновник. Ранее о строительстве укреплений говорил и назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что Россия не сможет удержать контроль над Крымским полуостровом, несмотря на активную подготовку к отражению украинского контрнаступления. "Я могу сказать: они [окопы] им точно не помогут. Крым будет возвращен, и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство", – отметил глава СНБО.