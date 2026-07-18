86% БпЛА долетают до цели. Цели украинской кампании middle strikes

Донбасс.Реалии (проект Украинской службы Радио Свобода) стали свидетелями одной из боевых операций 1-го отдельного центра беспилотных систем Силы беспилотных систем. Силы обороны Украины масштабируют middle strikes – удары средней дальности – бьют по системам противовоздушной обороны, пунктам дислокации и другим объектам в оперативных тылах российских войск.

Яркая вспышка, и беспилотник исчезает в ночном небе. БПЛА FP-2 взлетают один за другим, в каждом – более 100 килограммов взрывчатки.

"Это прекрасная работа, лучшая работа на свете", – полушутя говорит военнослужащий с позывным "Кобзарь".

(Редакция не указывает имена военных по соображениям безопасности)

"Если дрон полетел, задача почти выполнена"

Он – один из тех, кто занимается не только запуском беспилотников, но и полностью их подготовкой к вылету. Говорит, работают почти круглые сутки.

"Самую тяжелую работу делают ребята в пехоте, на "передке". Мы стараемся делать все, чтобы быть достойными их", – добавляет "Кобзарь".

По его словам, важно обладать хотя бы минимальными знаниями в электронике, уметь паять и производить мелкий полевой ремонт бортов.

"Каждый, как винтик, выполняет свою задачу. Кто-то занимается планированием, кто-то – написанием миссий, кто-то – подготовкой боевой части", – говорит офицер 1-го ОЦ БПС СБС с позывным "Мали".

По словам военных, запуск беспилотников – лишь видимая часть их работы.

"Если дрон полетел, задача почти выполнена. Ему остается долететь и поразить цель. А планирование, выбор маршрутов, подготовка средств – это основной массив работы, который требует больше времени и ресурсов", – рассказывает офицер с позывным "Астер".

Middle strike – это удары на расстояние от 50 до 300 км от линии фронта. Силы обороны Украины активно развивают это направление, по меньшей мере, с начала года. Растет как массовость запусков, так и дальность поражений. Практически все оккупированные Россией украинские территории находятся под прицелом.

"Мы работали по школе "Рубикона". Там был довольно сильный состав, более 60 человек. Для меня личный состав, пожалуй, самая важная цель. Потому что эти пилоты потом уничтожают нашу технику. И они, как и мы, постоянно адаптируются и увеличивают "киллзону", – говорит "Мали".

Элитное БПЛА-подразделение армии РФ "Рубикон": коротко О российском Центре перспективных беспилотных технологий "Рубикон" впервые стало публично известно в октябре 2024 года – после того, как центр проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. До его визита название центра не упоминалось в средствах информации или соцсетях, хотя, по официальной версии, "Рубикон" был создан по собственному указанию Белоусова на базе одного из российских подразделений беспилотной авиации еще в августе 2024 года. Украинские военные и международные эксперты говорили о центре "Рубикон" как об одной из самых эффективных инициатив Министерства обороны РФ в области боевого применения дронов. Радио Свобода выяснило, кто является начальником "Рубикона" и где расположена его основная база.

"Мали" отмечает, что 86% запущенных его экипажами БПЛА долетает до цели. Большой процент поражений – системы ПВО противника.

В результате кампании middle strikes Украине удалось добиться истощения российской противовоздушной обороны на отдельных направлениях.

В то же время, Россия пытается противодействовать украинским ударам, в частности по логистике.

Как отвечает Россия

Российские военные пытаются патрулировать трассы зенитными дронами, а также увеличить количество мобильных огневых групп. Это вдобавок к ПВО непосредственно вблизи линии фронта.

"Существует эшелонированная оборона БПЛА-перехватчиками. Обнаружение целей в воздухе осуществляется сетью маленьких радаров. Но способы противодействия перехватчикам уже есть, на главных направлениях они используются системно. И это наш огромный успех", – говорит офицер 1-го ОЦ БПС СБС Серафим Гордиенко. – "Честно говоря, я даже не ожидал, что он будет настолько существенным".

По его словам, дальше за линией фронта уже есть классические зенитные ракетные комплексы: "Буки", "Торы" или "Панцири", но обнаружить их и уничтожить проще, чем экипажи перехватчиков.

"Они пытались менять тактику, пока они просто стараются не работать. Большая ПВО нас боится", – уверяет "Астер".

Операция в Донецком аэропорту

Одна из показательных комплексных операций 1-го отдельного центра – взятие под огневой контроль Донецкого аэропорта, который российская армия использует в качестве логистического хаба и дронопорта. Одной из задач этой миссии было сорвать запуск "шахедов" в координации с другими центрами.

"Оказывая превентивное асимметричное огневое воздействие, мы срываем их планы координированной атаки. Это как минимум облегчает работу групп перехвата сил обороны. А как максимум – в целом уменьшает способность противника к наносить оперативно-стратегические удары", – говорит Серафим Гордиенко.

В ходе операции бойцы 1-го ОЦ БПС СБС оказали три уровня воздействия:

уничтожение групп запуска,

воздействие на ПВО противника,

удары по инфраструктуре аэропорта.

Украинские военные говорят, что не следует недооценивать и психологический эффект.

"В таких операциях очень интересно, как реагирует враг. В данном случае мы знаем, что это подразделение "Рубикон". Нам было интересно посмотреть, как быстро они будут принимать какие-то контрмеры", – добавляет офицер.

"Возможны удары по Москве"

Ночные запуски FP-2, свидетелями которых стали Донбасс Реалии, завершены. С утра в публичном пространстве появится очередной результат работы украинских экипажей.

"Любая цель важна. Но самое важное, – поражение цели, которое дает оперативное или тактическое преимущество над врагом. Например, поражение связи, дорогостоящей РЛС. Или поражения систем ПВО, которые позволяют другим БПЛА работать дальше. Благодаря уничтожению систем ПВО РФ возможно наносить удары по Москве", – говорить "Кобзарь".

Военные говорят: логика войны требует, чтобы борта, которые они используют, были массовыми, дешевыми и максимально простыми. Что касается приоритетов для выборов целей, то здесь все зависит от направлений на фронте, динамики боевых действий и воюющих там частей российской армии.

"Если обобщить, то задача для большинства подразделений – остановить противника и при необходимости поддержать контрнаступательные действия с нашей стороны", – добавляет Гордиенко.

Донбасс.Реалии проанализировали украинские удары средней дальности, основываясь на официальных сообщениях Сил беспилотных систем. Вывод: львиная доля целей для middle strikes – элементы ПВО, пункты дислокации, склады, российская военная техника и логистика. В июне-июле значительно возросло количество ударов по энергетической, газовой и нефтяной инфраструктуре.