Тайна "Рубикона". БПЛА-спецназ в парке "Патриот"

Украинские военные и международные эксперты в один голос говорят о центре "Рубикон" как об одном из самых эффективных начинаний Минобороны РФ в области боевого применения дронов. Радио Свобода выяснило, кто является начальником "Рубикона", где находится его основная база (в этом нам помог пропагандист Владимир Соловьев), и поговорило с экспертами о том, в чем секрет успеха этой инициативы и какие ее элементы может перенять Украина.

Умный многому сумеет научиться у врага. Осторожность - вот спасенье! От друзей нельзя тому Научиться, что прекрасно недруг лютый преподаст. От врагов, не от друзей же научились города Крепостные строить стены и военные суда. Сбережет наука эта дом, и деньги, и детей.

Аристофан, "Птицы", 414 год до н.э.

"Структура более высокого уровня"

О российском Центре перспективных беспилотных технологий "Рубикон" впервые стало публично известно в октябре 2024 года, после того как центр проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов. До 11 октября, когда было опубликовано видео визита министра, название "Рубикон" не упоминалось ни в медиа, ни в соцсетях, хотя по официальной версии "Рубикон" был создан по личному указанию Белоусова на базе одного их российских подразделений беспилотной авиации еще в августе 2024 года и за два месяца успел поразить "более 400 единиц вооружения и техники ВСУ".

Официальный канал "Рубикона" спустя полгода заявил, что проект существует как минимум с июля 2024-го.

"Тогда было решение создать маленькую группу, она состояла из 5-7 человек, начали учиться, нашли, как все это сделать, нашли симулятор, более-менее поднатаскались в этом виде спорта, перешли на полигон, а с полигона к боевым действиям", – рассказывает в выпущенном к годовщине "Рубикона" коротком фильме человек, представленный в титрах как командир отряда с позывным "Моцарт". Он же говорит, что на первом этапе беспилотники и другое оборудование будущий "Рубикон" получал от добровольческого батальона имени Судоплатова.

"Рубикон" – это не просто подразделение, а структура более высокого уровня, отвечающая за централизованные закупки и разработку беспилотных систем, внедрение тактик, методик и процедур применения наземных и морских дронов, а также за обучение операторов, – говорит в интервью Радио Свобода бывший офицер морской пехоты США, научный сотрудник Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute, FPRI) Роб Ли. – Для российского военного руководства это приоритетное направление. Россия сейчас формирует собственные силы беспилотных систем, и "Рубикон" – один из ключевых элементов, поэтому они получают серьезное финансирование на исследования и разработки, а также могут выбирать, кого брать в свои ряды, а кого – нет. По состоянию на весну 2025 года, у них было семь известных отрядов численностью примерно 130–150 человек каждый".

Первую видеоподборку поражения целей официальный телеграм-канал "Рубикона" опубликовал 14 октября, а день спустя "группа "Рубикон" была впервые упомянута как участник "специальной военной операции" совместно с другими российскими подразделениями – заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии Апти Алаудинов выложил ролик удара по наблюдательному пункту ВСУ на Харьковском направлении, произведенный совместно батальоном "Ваха", спецназом "Ахмат", пограничным отделением "Октябрьский" и группой "Рубикон".

До середины января 2025 года канал "Рубикона" публиковал видео поражения целей почти исключительно из Курской области. 6 февраля Минобороны отдельно упомянуло "Рубикон" среди подразделений, участвующих в контрнаступлении на позиции ВСУ, а за три дня до этого в программе Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1" вышел большой пропагандистский сюжет о центре "Рубикон". "Рубиконовцы" ставят себе в заслугу перерезание логистических каналов украинской армии в районе Суджи. "Курской операции" посвящен отдельный раздел в фильме к годовщине центра.

"Некоторые из подразделений "Рубикона" участвовали в операциях в Курской области, и именно они во многом обеспечили то, что Россия смогла в феврале–марте вернуть под контроль почти всю занятую ВСУ территорию этого региона. Украинские военные тогда отмечали, что "Рубикон" фактически сделал невозможной нормальную украинскую логистику: оставалось всего пара дорог к Судже, и снабжать войска в Курской области было крайне сложно, – говорит Роб Ли. – У России на этом направлении было несколько сильных ударных БПЛА-подразделений, но главным там был именно "Рубикон". Благодаря этому Украина не могла нормально снабжать войска, и в итоге Россия смогла развить успех и вытеснить ВСУ".

С конца января 2025 года география работы "Рубикона" стала расширяться. На видео ударов появились цели на Купянском и Покровском направлениях, с середины февраля – на Харьковском и Угледарском, а с начала марта – на Южнодонецком. Начиная с мая "Рубикон" работал в основном в Донецкой области, поддерживая летнее российское наступление.

"У "Рубикона" очень хорошие операторы дронов. Кроме того, они выполняют функцию обучения: инструктируют подразделения по всей линии фронта. Их отряды перебрасывают на разные участки, где они тренируют местные подразделения ударных БПЛА, создают школы для операторов на оккупированных территориях и усиливают приоритетные направления", – говорит Роб Ли.

С февраля все больше ударов операторы "Рубикона" стали наносить не по наземным целям, а по беспилотникам противника. Сначала это были в основном тяжелые бомбардировочные гексакоптеры "Баба-Яга", затем к ним добавились разведывательные и ударные украинские дроны практически всех типов. Если верить статистике, которую собирает российский проект LostArmour на основе видеозаписей, на сентябрь 2025 года более четверти ударов "Рубикона" пришлись именно на беспилотники, еще примерно 15 процентов целей – на различные системы радиолокации, связи и РЭБ. В последние месяцы, судя по видео, роль "Рубикона" как фронтовой ПВО продолжает расти, а техники среди целей становится все меньше – и все чаще это пикапы, автомобили и мотоциклы. Летом число ударов по БПЛА составило уже почти половину от всех атак "Рубикона".

"У них есть четкая структура с узконаправленными специалистами. Каждый отряд "Рубикона" специализируется на чём-то своём: одни сосредоточены на FPV-дронах, другие на противодействии украинским разведывательным БПЛА, третьи – на борьбе с ночными бомбардировщиками, четвертые используют ударные дроны "Молния", – рассказывает Роб Ли.

Эксперт говорит, что особенностью "Рубикона" является сильная радиоэлектронная разведка, которая помогает эффективно находить украинские беспилотники и их операторов. Атаки по украинским БПЛА-расчетам на некоторых участках дают значительный эффект: по словам Ли, за неделю работы "Рубикона" в одном из районов были уничтожены до 70 процентов позиций БПЛА одной из украинских бригад.

"Рубикон" использует почти все основные ударные и разведывательные беспилотники, находящиеся на вооружении российской армии, кроме "Шахедов" и "Гераней". Это обычные и оптоволоконные FPV-дроны ВТ-40, КВН, ударные "Молнии" и "Ланцеты", разведывательные БПЛА компании ZALA, "Орланы", беспилотники SuperCam, специализированные ПВО-дроны. Летом к этому списку добавились морские беспилотные катера, которые Украина уже давно применяет в войне.

28 августа российское Минобороны заявило об атаке безэкипажного катера (БЭК) на украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная – это стало первым случаем использования российской армией БЭКов для удара по военным целям. За месяц до этого в Балтийском море прошли российские учения "Июльский шторм", важной частью которых стала отработка использования БЭК и поражение имитатора корабля противника. Кадры с этих учений были показаны в фильме "Рубикона". На видео показаны и сами катера, по-видимому, переданные "Рубикону" – это, скорее всего, одна из версий российских "Орканов". Участвовал ли "Рубикон" в июльских учениях и имеет ли он отношение к удару по кораблю "Симферополь", неизвестно, но рекрутер "Рубикона" из числа сотрудников российского военного ведомства в переписке с Радио Свобода в телеграме подтвердил, что в настоящее время центр ведет набор на обучение операторов безэкипажных катеров.

Украинский эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов оценивает новое направление работы "Рубикона" как угрозу для Украины.

"Элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может атаковать (по аналогии с "Шахедами") в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже "вылететь" катерами на пляж с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы? Чтобы потом не искали виновных: как же так вышло?" – пишет Бескрестнов в телеграме.

Начальник из гвардейской бригады

Центр "Рубикон" отсутствует в российских базах юридических лиц, не ассоциирован публично с каким-либо войсковым подразделением Минобороны, а в заголовках российских СМИ упоминается с эпитетом "секретный". Тем не менее, с помощью открытых источников Радио Свобода удалось как выяснить имя начальника "Рубикона", так и найти его основную базу.

Фамилия и инициалы начальника Испытательного центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) "Рубикон" появляются в интернете лишь дважды: в благодарственных письмах, опубликованных на сайте благотворительного фонда "Братское сердце", помогающего участникам войны с Украиной и имеющего в попечительском совете преимущественно выходцев из российских спецслужб, СВР и ФСБ. Оба письма (1, 2) датированы 24-м июля 2025 года и оба подписаны "гвардии полковником, начальником ИЦПБТ "Рубикон" С.В. Будниковым".

В упомянутом выше телевизионном сюжете Владимира Соловьева телеведущий в числе прочего посещает учебный центр "Рубикона". Лица говорящих в кадре сотрудников центра тщательно заблюрены, зато показаны сопровождающие телеведущего. Вместе с Соловьевым по помещениям "Рубикона" ходит заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, за ними следуют еще два человека. Один из них – начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Евгений Шмырин (весной представитель этого управления, ответственного за "оружие будущего", посещал с визитом Иран, в октябре 2023 году в переговорах с министром обороны Ирана в Тегеране участвовал сам Шмырин, о роли ведомства Шмырина в создании "Рубикона" мы расскажем ниже).

Второй человек с незаблюренным лицом на видео, как удалось выяснить Радио Свобода, – тот самый С.В. Будников. Его фотографии, в том числе с дипломом участвовавшей в спортивных соревнованиях дочери полковника с такой же фамилией можно найти в ныне удаленном аккаунте супруги Будникова в социальной сети "ВКонтакте".

Сергей Викторович Будников родился 24 декабря 1987 года в Белгороде, в 2010–2012 годах служил в 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в Мурманской области, а потом как минимум до 2019 года – в 9-й гвардейской артиллерийской бригаде в городе Луга Ленинградской области, где к концу службы занимал должность начальника штаба. Вероятно, именно в этом месте Будников и получил звание полковника. В 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, начальник "Рубикона" перевез семью в Белгород, уроженцем которого является и он сам, и его жена.

Как следует из утекшей в сеть базы Погранслужбы РФ, часть данных которой опубликовал украинский проект "Миротворец", с марта по август 2023 года Сергей Викторович Будников с такими же датой рождения и номером паспорта не менее 19 раз пересекал границу России и оккупированной Донецкой области Украины в пунктах пропуска "Куйбышево" и "Матвеев Курган".

На вопросы Радио Свобода, отправленные ему по электронной почте, Сергей Будников не ответил.

Как Владимир Соловьев "сдал" базу "Рубикона"

Всего в интернете были опубликованы три видео, на которых показана "секретная база" центра "Рубикон". Первое – 11 октября 2024 года в телеграм-канале Министерства обороны. Второе, телесюжет Соловьева, 2 февраля 2025 года. Наконец, 1 августа 2025 года видео к годовщине своего создания опубликовал телеграм-канал самого "Рубикона": в него вошли как кадры из первых двух роликов, так и ранее не публиковавшиеся.

На всех трех роликах детали, хоть как-то способные выдать расположение базы и учебного центра "Рубикона" тщательно размыты или пикселированы. И если самому "Рубикону" и Министерству обороны действительно удалось сделать свои видео практически не геолоцируемыми, то видео Соловьева позволяет установить место съемки – это залы конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.

Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в августе 2025 был приговорен к пяти годам колонии по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Как станет понятно дальше, к этому моменту "Рубикон" базировался там уже больше полугода.



Не армейский пиксель

Монтажеры Соловьева забыли заблюрить табличку над входом в уборную с характерным дизайном и расположенное над ней световое табло, которое, как следует из общедоступных видео из "Патриота", показывает надпись "туалет" на русском и английском языках, переключаясь между ними раз в несколько секунд (табло специально расположено на высоте, потому что в дни проведения выставок двери в туалет скрыты от глаз посетителей стендами, момент переключения языков на нем попал на видео Соловьева). Кроме того, в момент прохода Соловьева, Криворучко, Шмырина и Будникова по залу блюр "сползает" в сторону на самого Соловьева, позволяя увидеть колонну с такими же облиуовочными панелями, громкоговорителями и другим оборудованием, как и на многочисленных общедоступных фото и видео с выставок в КВЦ "Патриот".

Кадры, снятые в этих же интерьерах, но не показанные в видео Соловьева, есть и на юбилейном видео "Рубикона". В числе совпадающих деталей – стойки с "патриотическими" плакатами и надувные препятствия для тренировок по управлению FPV-дронами (такие же препятствия можно заметить на рекламных картинках, которые публикует "Рубикон", призывая вступать в свои ряды).

На видео Минобороны, опубликованном в октябре 2024 года, также есть несколько деталей, указывающих на то, что оно могло быть снято в выставочном центре "Патриот": например, металлические люки в полу с техническими отверстиями (их можно увидеть на складе техники "Рубикона" на видео Соловьева).

Мы нашли и другие подтверждения, что "Рубикон" базируется в "Патриоте" постоянно, и его база, показанная во всех трех видео, не была телевизионной постановкой.

На сайте выставочного центра "Патриот" есть календарь мероприятий за 2023 и 2024 год. В сентябре 2024-го года в нем появляется постоянная строка, охватывающая 7 дней в неделю и все недели подряд вплоть до конца года. Она называется "Научно-практические занятия (УПМИиСП МО)". УПМИиСП – это то самое "Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов", которое возглавляет сопровождавший Владимира Соловьева во время визита в "Рубикон" Евгений Шмырин.

Нам также удалось геолоцировать фрагмент видео Соловьева, в котором он с Будниквым, Криворучко и Шмыриным осматривает багги и "буханки", доставляющие, как говорится в сюжете, операторов БПЛА "на передок". Это расположенная на территории парка "Патриот" неподалеку от основного экспозиционного комплекса стоянка для техники в кластере "Военно-промышленный комплекс".

Радио Свобода также выяснило, что под центр "Рубикон" отведен зал D и часть зала С выставочного центра "Патриот", расположенных в южной части комплекса. На снимках, сделанных в начале апреля 2025 года на выставке "Мотовесна 2025", которая проходила в зале С, видна такая же маскировочная сетка, которой завешен зал D, где базируется "Рубикон".

В 2025 году впервые был отменен проходивший с 2015 года в парке "Патриот" (в том числе во всех четырех залах выставочного центра) форум "Армия". Выставки в "Патриоте" не проводились с апреля 2024 года до вчерашнего дня, когда в выставочном центре открылся "Международный технический конгресс". Как следует из фотографий в инстаграме, это мероприятие проходит в зале B, то есть между ним и "Рубиконом" оставили пустующим один зал. Выставка продлится два дня, следующая запланирована только на декабрь.

Первоначальный отбор в "Рубикон" осуществляется "в Москве", после чего прошедших его отправляют "в зону СВО", – рассказал Радио Свобода еще один рекрутер центра, с которым мы связались через мессенджер Max. Единовременная выплата, которой "Рубикон" завлекает новобранцев, соответствует сумме, которую выплачивают за заключение контракта в российской столице: 2,3 миллиона рублей с учетом федеральной выплаты в 400 тысяч. По словам рекрутера, после отбора обучение операторов БПЛА и других специалистов осуществляется "на базе отряда, в который попадет подписавший контракт".

Еще одну связь с Москвой можно заметить в ролике к годовщине создания "Рубикона": на стене одной из комнат висит фотография, на которой человек в военной форме проводит манипуляции с дроном. Среди логотипов на фотографии есть не только знаки Минобороны и "Рубикона", но и логотип правительства Москвы.

22 мая 2025 года конгрессно-выставочный центр "Патриот" подвергся удару украинского беспилотника "Лютый". Спустя три дня, 25 мая, здесь начали сооружать башню для системы ПВО "Панцирь", строительство которой было завершено 16 июня.

"Игра изменилась": чему ВСУ может научиться у "Рубикона"

Герой Украины и командир полка БПЛА К-2" Кирилл Верес оценил работу "Рубикона" как "топовую". "Там, где они стоят, где они работают, я не завидую нашим подразделениям. Они лучшие. Топовые ребята. Лишь бы не масштабировались".

Глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что за год существования "Рубикон" стал "наилучшим технологическим подразделением России", на счету которого тысячи единиц уничтоженной техники, беспилотников, а также раненые и убитые украинские военнослужащие, в том числе операторы дронов.

"В "Рубиконе" блестящее управление, работают системно, наилучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами. Сейчас активно масштабируются: из подразделения в несколько сотен человек их наращивают тысячи, чтобы перекрыть весь фронт. По моим прогнозам, осенью [2025 года] мы увидим уже как минимум пять – шесть тысяч специалистов в скоординированных и обеспеченных экипажах. Все, кто знают, как работает "Рубикон", сходятся в одном: это очень эффективно. Это система, а у нас на большинстве участков фронта до сих пор "махновщина", – считает Берлинская.

Боец 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис Мищенко пишет, что "Рубикон" является одним из подразделений, которые украинской армии необходимо "изучать, искать решения по противодействию и убивать". "Это очень сильный противник, которому нужно уделять больше внимания", – добавляет он.

В разговоре с Радио Свобода Мищенко отметил, что "Рубикон" доставил его подразделению "массу проблем с логистикой".

С мнением о том, что уничтожение украинской логистики – основная задача “Рубикона”, соглашается и боец 419-го батальона БПЛА с позывным "Мерфи". "Игра изменилась, когда они пришли сюда", – говорит командир медицинского отделения в батальоне 53-й механизированной бригады ВСУ, воюющего под Константиновкой в Донецкой области, Ребека Мацировски.

Мария Берлинская в качестве меры противодействия "Рубикону" предлагает создать "Анти-Рубикон": подразделения, которые целенаправленно "охотились" бы на экипажи "Рубикона". Кроме того, она считает необходимым перенимать практики работы российского подразделения, которое, "в отличие от украинских, не стесняется брать и масштабировать прорывные решения противника". Берлинская также призывает назначить в каждой бригаде людей, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений, потому что часто соседние бригады "не знают и не делятся отличными рабочими схемами друг с другом". По мнению волонтера, три этих приоритетных шага можно выполнить всего за месяц.

Роб Ли соглашается, что ВСУ могли бы взять на вооружение некоторые практики "Рубикона". "Один из важных уроков заключается в том, что отряды "Рубикона" приходят на конкретный участок фронта с очень узкой и чёткой задачей. Например, сделать невозможной украинскую логистику на определённом отрезке: перекрыть снабжение пехоты, парализовать подвоз боеприпасов, лишить БПЛА возможности нормально работать. И хотя участок может быть совсем небольшим, эффект получается серьезный: иногда только из-за этого Россия могла продвинуться, потому что украинские войска физически не могли удерживать позиции", – говорит Ли.

"Я повторюсь: у Украины было и остается преимущество в развитии и качественном применении беспилотных технологий, но во многом благодаря "Рубикону" этот разрыв сократился. Российские экипажи стали действительно качественнее, и в некоторых случаях они могут перебросить на отдельных участок много экипажей операторов дронов и иметь там преимущество в воздухе. Будет больше экипажей – будет больше проблем для ВСУ. Они извлекли уроки из украинского опыта и поняли, что им нужно вкладывать в развитие и применение БПЛА больше денег, масштабировать эту отрасль и сделать ее приоритетной. Я думаю, это мы сейчас и наблюдаем", – считает эксперт.

В подготовке материала участвовала "Система" – расследовательский проект Радио Свобода и Настоящего Времени.