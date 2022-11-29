Metallica анонсировала новый альбом и двухлетний тур в его поддержку

Культовая американская рок-группа Metallica анонсировала выход нового альбома, который будет называться "72 Seasons" и выйдет 14 апреля 2023 года. Музыканты также сообщили о том, что отправятся в двухлетний тур в поддержку пластинки, который начнётся 27 апреля 2023 года с концерта в Амстердаме.

В 11-ый по счёту студийный альбом американских рокеров войдут 12 треков. Один из них под названием Lux Æterna группа уже выпустила в качестве сингла.

Предыдущий альбом Metallica назывался "Hardwired… To Self-Destruct" и вышел в ноябре 2016 года. Он дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, возглавил чарты в 57 странах и впоследствии получил платиновый статус в США.

В 2019 году на концерте Metallica в Москве басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт исполнили на русском языке песню Виктора Цоя "Группа крови". Зрители, собравшиеся на московском стадионе "Лужники", подпевали хором.