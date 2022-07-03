Между ложью и кровью. Татьяна Вольтская - о промытых мозгах

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Все соцсети народные, но ВКонтакте народнее других. И радости в ней народные, и горести тоже. Недавно мне попался любительский ролик, снятый на телефон парнем из Ленобласти, участвующим в “специальной военной операции”. Специальный такой ролик – парень моется, бреется, с удовольствием смотрит на себя, такого свежего, в зеркало. Потом обозревает пейзаж – вот тут деревня украинская, вот наша техника, а вот сюда вчера “прилетело”: стоит искореженный танк со свёрнутым дулом, невдалеке в какой-то страшной позе, на карачках – сгоревший человек, видимо, из этого танка. "Вот, – говорит свежевымытый автор ролика, похохатывая, – просто мясо". И повторяет, как бы смакуя: "Аросто мясо!" Не могу забыть этот хохоток, не могу представить, что о своём боевом товарище можно вот так…

А вообще, ползаешь по бесконечным сетевым ниточкам, цепляешься за узелки и всё чаще обжигаешься о пламя свечки в ракушке ладоней: "Настоящий герой!", "Такой молодой!", "Мог бы жить и жить!" Это паблики, посвященные погибшим – не когда-нибудь, а сегодня, сейчас – под Херсоном, под Донецком, на Луганщине. "Помолитесь за убиенного воина Александра, Дениса, Сергея, Михаила…", "Со святыми упокой" – кажется, в хоре комментаторов ведут профессиональные плакальщицы (кстати, одни и те же, от поста к посту). Но между их елейными восклицаниями встревают и трезвые голоса: "Конечно, герой, но я не понимаю, как могут таких мальчишек на смерть отправлять…", "Неужели у нас взрослые воины кончились, и без этих сосунков на передовой никак?", "Сил родным вынести это горе!", "Сил родным…", "Сил родным…" В том, что погибший – герой, не сомневается никто. А если встревает Фома неверующий, лазутчик из другого стана, со словами – что, мол, погибшего на чужую землю никто не звал, то на него набрасываются скопом, и от чужака летят клочки по заулочкам, так что общего тона торжественно-траурного радения редкая драчка не меняет.

Но бывают вторжения иного рода. "Герой?! Потому что на двух моих маленьких племянниц бомбу сбросил?" – это в паблик пришла украинка. Так и слышу, как повисает тягостная пауза, но ненадолго. Пару минут, и ряды смыкаются: "Да ты что городишь?", "У тебя с головой всё в порядке?", "Да убирайся к себе домой!”. "А мне некуда убираться, у меня больше нет дома, – парирует гостья, – потому что ваши герои его разрушили". Ещё пару перелетов мяча туда-обратно, и до героического коммьюнити начинает доходить, что за словами о двух погибших девочках стоит такая страшная реальность, от которой надо немедленно избавиться, чтобы не раскололась голова. Потому что голова, в которой уместится правда о том, что наши мальчики там гибнут, как герои, и о том, что наши мальчики-герои разбомбили чей-то дом и убили чьих-то детей, – такая голова неминуемо расколется.

Чтобы этого не случилось, надо кричать как можно громче: "Да вы что, не понимаете, бомбами по жилым домам – это же только фашисты могут!" "Вот именно!" – спасительная фраза с готовностью раскладывается на разные голоса, как в оперной партитуре. Праведный хор крепнет, украинке ещё раз даются энергичные советы идти очень далеко – понятно же, что она городит ерунду, ведь только фашисты могут бомбить мирные дома и убивать детей, а в нашей армии же нет фашистов…

Замечу, никто не одобряет разрушение мирных городов. Всё рассуждение построено по железным законам логики: бомбить мирные города могут только фашисты, в российской армии фашистов нет, следовательно, российская армия мирные города не бомбит. Рассуждение по-своему безупречное, построенное на умозрительной посылке, выученной в школе, усвоенной от бабушки с дедушкой, от папы с мамой и закреплённой упражнениями и практическими занятиями с парадами, бессмертными полками, пошивом венной формы младенцам и бравыми надписями на машинах "Можем повторить!" и "На Берлин, за немками!"

Правда, столь же логически безупречное рассуждение можно построить и отталкиваясь от другой аксиомы. Для этого нужно, в общем, небольшое усилие: взять в качестве отправной точки не традиционные, укоренённые в культуре представления, а факты. И тогда получится следующее: бомбить мирные города могут только фашисты, российская армия бомбит мирные города, следовательно… Но это следовательно произнести невозможно. Это невозможно признать.

С гибелью "во имя" ещё можно смириться, а напрасная гибель невыносима

Что есть единственное утешение вот этой мамы, потерявшей сына, или вот этого несчастного отца, давящегося рыданиями у гроба, накрытого полосатым знаменем, или вот этой бабушки, где-нибудь в глухой деревне растившей на свою копеечную пенсию внука-сироту и теперь лишившейся единственной отрады и опоры? Что их сыночек, их внучек, их свет в окошке, их надежда – герой, "защищавший всех нас от фашистов", а не убийца женщин и детей. И поэтому мы, бегущие к ним сломя голову со страшной правдой о так называемой "специальной военной операции", о снесённых с лица земли городах и убитых детях, будем для них врагами, а соловьевы-симоньян, льющие им в уши сладкий яд про защиту украинцев от мифических "бендеровцев" и про то, что если бы мы не перешли границу Украины, то завтра Украина напала бы на нас, – они будут их друзьями и утешителями.

И солдаты, которых пригнали под Белгород "на учения” – совершенно точно не все мародеры и насильники. Да, таких, видимо, много но все не могут быть негодяями, во-первых, потому что так не бывает, а, во-вторых, потому что многие просто ничего такого не успели – их убили до того как они получили возможность испытать себя "на вшивость".

А вот то, что мозги промывали абсолютно всем, это факт. У нас тут со старшим сыном недавно был разговор, как раз когда в новостях в очередной раз говорили о потерях. Вот, говорю, представляешь, если бы ты рос не в нашей семье с ежедневными "Эхом Москвы" и "Свободой" на кухне, не в Петербурге, а хотя бы в Ленинградской области, в Псковской, где-нибудь в деревне под Великим Новгородом или в Карелии. И твои родители головы бы не поднимали от огорода или от станка, и в доме бы Первый канал не выключался. И отец с матерью бы тебе говорили, что "мужик должен служить", и соседи бы вторили, и в армии бы тебе популярно объяснили, что вон там, в Киеве – "бендеровцы" засели, и отправили бы тебя, как миленького на “учения”, ты бы и не пикнул. Да, кивал мой сын, об этом просто подумать страшно, какие же мрази – те, кто так обрабатывает этих парней. Не вытащишь счастливый билет, никто не вправит тебе мозги вовремя – и пропадешь.

А, главное, никогда не поймешь нерушимой связи между ложью и кровью, между державным фекальным шествием с чемоданчиком в туалет и факельным шествием, до которого теперь, кажется, – один шаг. Только родители погибших так никогда этой связи и не увидят, иначе их сердце и мозг разорвутся – ведь с гибелью во имя ещё можно смириться, а напрасная гибель невыносима. Честно говоря, я даже боюсь падения нынешней власти и момента истины: примут ли его те, кто сегодня постят свечку в ладонях и повторяют бесконечное: "Такой молодой!", "Такой герой!", "Жить бы и жить…"

Татьяна Вольтская – журналист Радио Свобода. Оригинал текста опубликован на сайте Север.Реалии

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