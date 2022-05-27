Международного Букера впервые получил роман, переведённый с хинди

Лауреатом Международной Букеровской премии стал роман индийской писательницы Гитанджали Шри "Могила из песка".

"Могила из песка" – стала первым переведённым с хинди романом, получившим эту литературную награду, говорится на сайте премии.

Роман посвящен приключениям 80-летней женщины, которая после смерти мужа сталкивается с непониманием близких и принимает решение отправиться в Пакистан, где "неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь". В книге отражен "протест против разрушительного воздействия границ и ограничений - будь то границы между религиями, странами или полами", говорится в решении жюри. На английский язык роман перевела Дейзи Рокуэлл.

Гитанджали Шри автор трёх романов и сборника рассказов. "Могила из песка" - первая из ее книг, опубликованных в Великобритании.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году в качестве дополнения к Букеровской премии. Ее вручают за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Приз делится пополам с переводчиком.