Лауреатом Международного Букера стал француз Давид Диоп

Французский писатель Давид Диоп стал победителем Международной Букеровской премии за роман "Родственная душа" (Frère d’âme). Об этом говорится на сайте премии.

Диоп стал первым французским автором, который выиграл эту награду. Вместе с переводчицей Анной Моховакис, которая перевела роман на английский язык, он получит приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

В английском переводе книга вышла под названием "Ночью вся кровь чёрная" (At Night All Blood is Black). В романе, вышедшем в 2018 году, рассказывается о временах Первой мировой войны и колониального господства. Главный герой - сенегальский солдат, который воюет на стороне французов, как и многие другие выходцы из французских колоний. После гибели друга детства на фронте сенегалец начинает проявлять крайнюю жестокость, которая пугает даже его товарищей.

В этом году в шорт-лист Международной Букеровской премии вошла книга "Памяти памяти" российской поэтессы и писательницы Марии Степановой. Роман посвящён семейной истории Степановой. В 2018 году он был удостоен российских литературных премий "Большая книга" и "НОС".

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года авторам, которые были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве или Ирландии. В шорт-листе премии дважды оказывались и россияне : Людмила Улицкая в 2009 году за книгу "Даниэль Штайн, переводчик" и Владимир Сорокин в 2013 году за "День опричника". До 2015 года победителей объявляли один раз в два года, затем – ежегодно.