Международный "Мемориал" обжаловал решение о ликвидации

Международное историко-просветительское общество "Мемориал"(признано иноагентом) подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда о своей ликвидации. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе "Мемориала".

11 ноября Генпрокуратура и прокуратура Москвы подали иск о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал". Их обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах - отсутствии маркировки на материалах - и "поддержку экстремизма" из-за списка политзаключённых, который ведёт центр. На предварительных слушаниях в Верховном суде представители "Международного Мемориала" заявили, что заплатили все назначенные штрафы за нарушение закона об иностранных агентах - 4 миллиона рублей.

28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры. 29 декабря суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление на правозащитный центр "Мемориал".

Против ликвидации "Мемориала" выступили бывший президент СССР Михаил Горбачёв, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Петицию в поддержку организации подписали уже более 110 тысяч человек.